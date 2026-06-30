Marruecos eliminó a Países Bajos desde los doce pasos

Países Bajos y Marruecos disputaron un choque de 16avos de final del Mundial 2026 que tuvo de todo y que se definió recién en la tanda de penales. El conjunto africano, que había sido más durante los 120 minutos de juego, se quedó con la serie y se metió en octavos, donde se medirá con Canadá.

Pese a unos minutos inciales en los que el conjunto europeo pareció adueñarse de los tiempos del partido y en los que hasta tuvo alguna situación de peligro en el área rival, el seleccionado africano se acomodó pronto y comenzó imponerse en campo contrario.

El sector derecho, donde Brahim Díaz y Achraf Hakimi combinaban, fue el lugar preferido de Marruecos para intentar de manera primaria sus ataques. Los problemas aparecían a la hora de buscar a Ismael Saibari, su centro delantero.

Bart Verbruggen, arquero de Países Bajos, fue lo mejor de los dirigidos por Ronald Koeman en la primera media hora de juego.

La más clara para Marruecos llegó en la última acción del primer tiempo. Brahim lanzó un centro fuerte y cruzado que parecía encontrar a Saibari sobre la línea de gol, pero el atacante no llegó a empujarla y la pelota se fue por el segundo palo.

El primer tiempo se fue a pura intensidad y con un dominio apenas inclinado hacia el lado del conjunto africano, que al igual que su rival apeló de manera constante a las faltas para evitar los ataques rápidos. Recién en el inicio del complemento llegó la primera amarilla. Sampaio evitó las tarjetas y el partido, por esta razón, se le fue de las manos durante algunos minutos.

Marruecos era mejor también en el segundo tiempo. Con el dominio del balón cercano a un 80% a su favor y con una defensa de Países Bajos con inconvenientes, pero sin el poder ofensivo necesario para lastimar.

Sin embargo, en una corrida memorable, Crisencio Summerville logró habilitar desde el suelo a Cody Gakpo, que remató con potencia para abrir el marcador.

El cierre del segundo tiempo fue con Marruecos plantado en campo contrario y lanzando centros desde los laterales, algo que no le había funcionado durante todo el partido. Pero esa vía tan fallida durante 90 minutos rescató al conjunto africano en el 91'. Issa Diop ingresó al área a la carrera y aprovechó un centro fantástico de Chemsdine Talbi para poner el 1-1 en una de las últimas.

La extensión del encuentro y el pasaje al alargue le dio algo de justicia a un partido parejo, pero que tuvo al conjunto africano como dominador del encuentro durante varios lapsos de tiempo.

El alargue fue un monólogo. Los cambios no solo no le dieron soluciones a Países Bajos, sino que empeoraron su capacidad de recuperación de balón y de generación de juego. Marruecos fue más durante los 30 minutos, pero volvió a tener problemas en el último toque para crear acciones de peligro.

La definición por penales entre Países Bajos y Marruecos

Koopmeiners inició con acierto gracias a un zurdazo cruzado imposible para Bono. El Aynaoui la estrelló contra el travesaño y Países Bajos empezó con ventaja. En el segundo turno se invirtió la suerte: Kluivert falló su penal y Rahimi empató, con algo de suerte, para Marruecos.

La tercera ronda inició con conversión de Weghorst y continuó con Taibi poniendo el 2-2. En la cuarta fue Timber quien le erró al arco para darle la chance a Hakimi de adelantar a su Selección, pero éste la estrelló contra el palo.

El quinto penal de Países Bajos fue ejecutado por Summerville, que no pudo ante una exótica atajada de Bono. Saibari tuvo la chance de meter a Marruecos en los octavos de final y no la desperdició. Países Bajos, eliminado de manera temprana en el Mundial 2026.

Espn