El plantel correntino de fútbol adaptado se equipa para el Torneo Nacional en Chaco

En representación del Gobernador Juan Pablo Valdés, el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, encabezó este jueves la entrega de un lote de botines de fútbol destinados al plantel de fútbol 5 para ciegos de la Asociación Fotos del Alma de Personas con Discapacidad

El acto oficial se concretó por la mañana del jueves en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

La comitiva que recibió el lote de botines estuvo encabezada por las máximas autoridades de la institución beneficiaria:

Rossana Jokmanovich , presidenta de la Asociación Fotos del Alma de Personas con Discapacidad.

Alfredo Sánchez, dirigente de la mencionada entidad social.

Los botines serán distribuidos de manera inmediata entre los jugadores del plantel de la disciplina de fútbol 5 adaptado, un espacio de contención y desarrollo físico clave para la comunidad de jóvenes y adultos ciegos de la Capital.

Preparación competitiva: rumbo al Torneo Nacional en Chaco

Este acto ocurre en un momento bisagra del calendario anual para el combinado correntino. El equipo se encuentra desarrollando intensas sesiones de preparación física, táctica y técnica para afrontar compromisos fuera de los límites provinciales.

El gran objetivo a corto plazo es la participación en la segunda fecha del prestigioso Torneo Nacional de Fútbol para Ciegos. Dicha instancia competitiva congregará a delegaciones de distintas regiones del país y se disputará en la provincia del Chaco, por lo que contar con el calzado adecuado resulta indispensable para el rendimiento y la seguridad de los atletas sobre el terreno de juego.

Compromiso provincial con el desarrollo del deporte adaptado

Desde el punto de vista de las políticas públicas, las autoridades remarcaron que esta iniciativa se inscribe dentro del programa continuo del Gobierno de Corrientes orientado a promover, visibilizar y acompañar de forma económica y logística al deporte adaptado.

La meta principal es dotar de herramientas reales a las personas con discapacidad para que logren potenciar sus capacidades individuales y colectivas, garantizando su participación activa en ligas competitivas.

Hacia el final del encuentro con los directivos de Fotos del Alma, el Secretario de Deportes, Jorge Terrile, ratificó el rumbo de la gestión provincial: “Creemos en un deporte que integra, transforma y genera oportunidades. Por eso seguimos acompañando a nuestros deportistas en cada desafío”.