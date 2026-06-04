Concluyó la temporada 2026 para Córdoba

La Liga Federal 2026 de básquetbol llegó a su fin para el Club Básquetbol Córdoba. El equipo de la capital correntina perdió en su cruce de play in en la Conferencia Norte y quedó eliminado de la competencia.

En el juego que determinaba un lugar en los playoffs, Córdoba perdió en su visita a Cultural de Santa Sylvina 78 a 64.

El conjunto Rojo comenzó con otra expectativa, pero los resultados adversos lo llevaron a los últimos lugares de la tabla en el NEA donde apenas pudo ganar 3 partidos en 18 presentaciones. Esta producción lo obligó a definir, en un partido, un lugar en los octavos de final.

En un primer tiempo muy parejo en Santa Sylvina, Chaco, Cultural y Córdoba alternaron el dominio en el marcador. En el primer parcial, los correntinos se impusieron por 22 a 21.

Continuó la paridad en el segundo cuarto. Los sylvinenses estuvieron al frente, Córdoba igualó y volvió a dominar el marcador, pero por solo dos puntos el conjunto de Cultural se fue al descanso largo ganando 40 a 38.

A partir del tercer cuarto, los locales tuvieron un mayor volumen de juego y mayor efectividad. Pudieron recuperar un par de balones, atacar de manera eficiente y fueron tomando una diferencia de 7 puntos que administraron bien. El equipo de Córdoba se mostró bastante nervioso y ya no tuvo la misma eficacia del primer tiempo.

Con las buenas actuaciones de Juan Pablo Wall, de Lautaro Arold, que volvió, y de Gastón Araujo, que fue el goleador del juego con 20 puntos, Cultural amplió el marcador a 15 puntos. Córdoba ya no pudo revertir el resultado y los dirigidos por Enzo Ramírez se quedaron con el triunfo por 78 a 64.

Valentino Yordán con 13 puntos, Jerónimo Ramírez Acevedo con 12 y Ricardo Marturet con 10 fueron los principales goleadores en Córdoba.

Lo que viene

La primera ronda de playoffs en la Conferencia NEA encontrará a San Lorenzo de Monte Caseros enfrentándose a Capri de Posadas.

El primer juego será el martes 9 en Posadas, después la eliminatoria se trasladará al Centro de Educación Física Nº 3 de Monte Caseros el sábado 13 y de ser necesario, el domingo 14.

Los otros cruces de esta instancia serán Hindú de Resistencia - Cultural, Tokio de Posadas - Hércules de Charata y Mitre de Posadas - Don Bosco de Resistencia.