Ramírez Barrios habló de una temporada atípica para Regatas

La 22° temporada consecutiva de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Básquet terminó en los cuartos de final, con un quinto lugar en la general y la clasificación para la Liga Sudamericana 2027.

“Fue una temporada bastante atípica”, sentenció Fabián Ramírez Barrios, capitán de Regatas Corrientes. “Sin tener tu cancha, no entrenar donde ibas a jugar, ser siempre visitante, porque este año nos tocó ser siempre visitante, fue un condimento que podía afectar al equipo y pasó en varios momentos. Pero, aun así, fuimos competitivos, hicimos las cosas bastante bien. Si bien hubo baches, altas y bajas, pudimos también lograr varios objetivos, y por eso para mi es bastante positiva la temporada”, agregó.

Además destacó el apoyo del simpatizante regatenses. “Agradezco la gente por el apoyo, por el aliento de toda la temporada. También para ellos fue bastante incómodo no estar en su lugar habitual, tener que ir a una cancha prestada o a otro lugar, acomodarse, adaptarse a todo eso. Ellos también hicieron su esfuerzo, su trabajo de estar con nosotros, acompañarnos el día a día y eso es muy importante. Solamente palabra de agradecimiento por el cariño y el apoyo recibido”.

La eliminación llegó en un quinto partido, en Corrientes, frente a Ferro y el golpe fue duro. “Ahora ya está asimilado lo que fue la derrota. Ese sabor amargo de saber que podíamos llegar más lejos, que podíamos seguir escalando”, sostuvo el correntino de 26 años.

“Pero el deporte es así, nos tocó a nosotros dejar la competencia. Creo que lo hicimos de la mejor manera, jugamos una buena serie, hicimos un buen campeonato y logramos objetivos como llegar a la final de la Liga Sudamericana, estar en los cuatro primeros”, agregó.

“Me quedo con el equipo, con la unión. Porque el trajín de lo que es la Liga, de tantos viajes, partidos, competencias en simultáneo, etc., lleva a un desgaste físico y mental que por ahí se ve como un malestar en el equipo, pero nos mantuvimos siempre unidos, fuimos para adelante y tratamos de hacerlo mejor sin mirar al costado y dando lo mejor de cada uno para poder lograr los objetivos importantes”, acotó.

El experimentado ala pivote habló también sobre lo individual: “Me sentí muy bien en lo personal. Traté de dar siempre lo mejor, mi experiencia, de sumar siempre, no restar, de hablar cuando se tenía que hablar, siempre apoyar a mis compañeros y decir las cosas que se tenían que decir. Por momentos también no hablar tanto y hacer más las cosas. Me sentí acompañado y respaldado, y eso es lo más importante”.