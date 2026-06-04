Mandiyú - Huracán, será una una de las semifinales en la Copa de la Liga

Quedaron definidos los cuatro equipos que siguen en carrera por el primer título del año en la Liga Correntina de Fútbol. Las semifinales, que se disputarán el domingo 7, serán Mandiyú - Huracán y Doctor Montaña - Independiente.

Los dos partidos se disputarán en cancha de Huracán Corrientes y la jornada dará inicio a las 14.

Los cuartos

Durante la jornada del martes, Mandiyú confirmó su remontada en el certamen y eliminó a Curupay, último campeón de la Copa de la Liga, 2 a 0 con goles de Francisco Gauto, el primero de tiro penal.

A los 30 minutos del primer tiempo, Julio Martínez, arquero del maderero, que debió ser contenido por sus compañeros y efectivos policiales cuando intentó agredir al árbitro Sandro Benítez.

Mientras que Doctor Montaña y Quilmes igualaron sin abrir el marcador y en la tanda de penales se impuso el primero 6 a 5. La diferencia llegó cuando Ojeda desvió su remate y permitió la clasificación de Doctor Montaña.

Mientras que el miércoles se completaron las llaves de cuartos de final. Independiente no tuvo problemas para vencer a Ferroviario 4 a 0. Juan Leguizamón fue la figura de la tarde con 3 goles, mientras que la restante anotación fue autoría de José Piñeiro.

El Rojo mostró contundencia y el Verdolaga, en los pocos momentos de dominó que tuvo, falló en la puntada final.

El juego entre Huracán y Boca Unidos tuvo un arranque furioso. El partido terminó igualado en 2 y en los penales, el Azulgrana se impuso 5 a 4.

En trece minutos del período inicial, ya se habían registrado tres goles. Franco Báez y Germán Strillevsky adelantaron a Huracán, mientras que Facundo Benítez logró el descuento boquense.

Antes de los 15 minutos del segundo tiempo, Axel Araujo, con una gran acción individual decretó el empate en 2 para Boca Unidos que terminó el partido con un jugador menos por expulsión de Tobías Molina.

En la serie de 5 remates, los arqueros contuvieron dos por lado para quedar igualados en 3. El desenlace se produjo cuando Gálvez tapó el tiro de Alex Meza.

Lo que viene

Las semifinales se jugarán el domingo 7 en cancha de Huracán Corrientes, de acuerdo al siguiente detalle:

14.00 Doctor Montaña vs. Independiente y 16.00 Mandiyú vs. Huracán.

Si al finalizar un partido, el marcador indica paridad, habrá disparos desde el punto del penal para definir el pasaje a la final.