Midón juega en República Checa y Zárate avanza en Brasil

Los tenistas correntinos Lautaro Midón y Carlos María Zárate disputará este viernes la instancia de cuartos de final en diferentes torneos que forman parte del circuito internacional.

En el Challenger de Prostejov, República Checa, Midón (212º en el ránking de la ATP) afrontará su cruce de cuartos de final frente al español Nikolás Sánchez Izquierdo (235º). Será el segundo duelo que tendrán dentro del profesionalismo. En el 2025, en Santos, Brasil, el triunfo correspondió al correntino por 6-4 ay 6-2.

La clasificación de Midón a los cuartos de final se concretó el miércoles cuando venció a su compatriota Genaro Oliveri (226º) por 6-1 y 6-2. El debut del correntino de 22 años en el torneo que se juega sobre polvo de ladrillo y forma parte el tour de challenger 100 se dio con una victoria sobre el local Zdenek Kolar (162º) por 7-5 y 6-1.

Por su parte, Zárate (464º) está compitiendo en Brasil. Está jugando el M25 de Cuiabá y este jueves logró su pasaje a los cuartos de final al superar al local Kaue Noatto (jugador de 21 años que todavía no tiene ránking ATP) por 6-3 y 6-4.

En el camino a las semifinales, Zárate tendrá como rival este viernes al brasileño Gustavo Ribeiro de Almeida (878º) que llega de eliminar al colombiano Samuel Heredia (685º) con un doble 6-3.