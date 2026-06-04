Scaloni perfila un equipo con el Flaco López entre los titulares

La Selección Argentina continúa su preparación para el Mundial 2026. En el camino mundialista, este sábado jugará un encuentro amistoso frente a Honduras y el correntino José Manuel López formó parte de uno de los ensayos junto al equipo titular.

La Albiceleste tendrá dos encuentros informales en los próximos días. Primero, enfrentará a Honduras el 6 de junio, a las 21:00, en el estadio Kyle Field de Texas. Luego, los campeones del mundo se medirán ante Islandia el 9 de junio, a las 22:00, en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Y en la preparación de esos encuentros el entrenador argentino dejó entrever la posibilidad de utilizar a José Manuel "Flaco" López en su zona de ataque, quizás como una de las mayores novedades en el campeón del mundo.

Frente a la baja, para estos amistosos de Julián Álvarez, Scaloni ensaya variantes de nombres y de dibujo táctico.

Con respecto a lo ensayado en la práctica de lunes, en la segunda prueba, el miércoles con presencia de la prensa, el entrenador dispuso dos cambios: Agustín Giay fue quien recibió una pechera violeta para desempeñarse en el lateral derecho en lugar de Nicolás Capaldo, ya que uno de los dos será titular por las lesiones de Molina y Montiel, y López ingresó en el ataque por Giuliano Simeone para que Thiago Almada se retrasara al medio.

En ese sentido, el esquema mutó de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Rodrigo De Paul recostado por la derecha, Thiago Almada como volante por la izquierda y un doble cinco a cargo de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Scaloni no es habitué del doble 9, pero probó al Flaco López junto a Lautaro Martínez en ofensiva.

De esta manera, el equipo quedó conformado por Gerónimo Rulli en el arco; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; un medicampo compuesto por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; mientras que Lautaro Martínez y José Manuel López compartieron la delantera.

La práctica de este jueves fue a puerta cerradas pero se pudo conocer que los jugadores con molestias físicas avanzan en sus recuperaciones pero no serán parte del amistoso de este sábado.

El cuerpo técnico manejan plazos lógicos y ya establecidos para las altas: primero sería el turno de Nahuel Molina y luego el de Gonzalo Montiel.

Otro de los puntos salientes de la práctica fue la situación de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo trabajó a la par de los arqueros, aunque sin guantes, y en algunos momentos realizó movimientos únicamente con la mano izquierda.

El arquero arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha, por lo que aparece difícil que pueda sumar minutos en los amistosos. En principio, el objetivo más realista es que esté en condiciones para el debut mundialista, siempre y cuando la evolución continúe dentro de los tiempos esperados.

Mientras que Nico Paz, Leandro Paredes y Lionel Messi siguen con prácticas diferenciadas.

