Corrientes será de una etapa del Campeonato Argentino

La Federación de Básquet de la Provincia de Corrientes será anfitriona de los pentagonales región NEA del Campeonato Argentino de seleccionados de mini, tanto masculino como femenino. Se jugarán del 19 al 21 y del 26 al 28.

En el regreso de los Campeonatos Argentinos de Federaciones, la Confederación Argentina de Básquet informó a través de su Departamento de Competencias las sedes para la Primera Fase en Mini (U11). Entre ellas se encuentra Corrientes, que recibirá a los equipos que competirán en el Grupo 2, integrado por los seleccionados del NEA: la anfitriona, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Formosa.

El seleccionado masculino competirá el fin de semana del 19 al 21 de junio. Para esta primera fase, el entrenador Juan Cruz Alderete (Regatas) convocó a los siguientes jugadores:

1. Tiziano Noronha (Regatas)

2. Noah Canga (Regatas)

3. Bautista Córdoba (Regatas)

4. Alejo Gómez (Regatas)

5. Felipe Ávalos (Regatas)

6. Yamil Ayala (Regatas)

7. Joaquín Dávila (Regatas)

8. Alejo Leguizamón (Sportiva)

9. Mateo Ferreyra (San Martín)

10. Joaquín Velázquez (San Martín)

11. Mateo Rearte (San Martín)

12. Joaquín Guglielmone (Belgrano)

13. Benjamín Acevedo (Unión)

En el caso del equipo femenino, a cargo de Verónica González (Regatas), competirá el fin de semana del 26 al 28 de junio. De momento, las 17 chicas preseleccionadas para las prácticas del equipo son:

1. Zoe Monzón (Regatas)

2. Olivia Pérez (Regatas)

3. Ana Paula Aguirre (Regatas)

4. Catalina Moulin (Regatas)

5. Catalina Barrios (Alvear)

6. Delfina Barriola (Sagrado Corazón)

7. Sofía Franco (Sagrado Corazón)

8. Ambar Surbano (Sagrado Corazón)

9. Isabella Buffa (Unión)

10. Martina Ferragut (Unión)

11. Melisa Lezcano (Juventud Unida)

12. Zoe Lezcano (Juventud Unida)

13. Sofía Correia Arreseigor (Barraca)

14. Juana Espinoza (Sportiva)

15. Sofía Giménez Defagot (Sportiva)

16. Justina Prieto (Sportiva)

17. Ema Ramírez (Sportiva)

Ambos equipos continuarán con los entrenamientos este sábado, en cancha del Club Pingüinos.