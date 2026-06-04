River avanza en el mercado de pases y está cerca de cerrar a su segundo refuerzo

River se mueve en el actual mercado de pases y está a detalles de concretar la compra de Mauro Arambarri. La comisión directiva de Núñez inició tratativas formales para adquirir el 50% del pase del volante uruguayo por 5 millones de dólares al Getafe de España, con el objetivo de sumarlo antes del comienzo del Mundial.

El futbolista de 30 años fue un pedido exclusivo del entrenador Eduardo Coudet para reforzar la estructura de la mitad de la cancha. El director técnico del Millonario valora su capacidad para pisar las dos áreas, su polifuncionalidad y su gran despliegue dentro del terreno de juego.

Desde la dirigencia del club ya le ofrecieron al mediocampista un contrato por tres temporadas y media. Actualmente, el jugador espera el cierre positivo de la operación en su país natal mientras las instituciones ajustan los últimos detalles económicos.

Trayectoria en Europa y Selección

Arambarri inició su trayectoria profesional en Defensor Sporting y luego registró un breve paso por el Burdeos de Francia. En la temporada 2017 recaló en la liga española, donde se consolidó como un referente absoluto del conjunto madrileño.

Además, el volante central cuenta con experiencia en la selección de Uruguay, camiseta con la que disputó 12 partidos oficiales. Sus principales virtudes radican en la tradicional garra charrúa, la presencia física y la buena ejecución de la pelota parada.

Con información de TyC Sports.