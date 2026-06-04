Copa Sudamericana: Boca ya conoce días y horarios para la serie contra O'Higgins

La Conmebol definió su agenda oficial y Boca ya conoce las fechas para la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de la Ribera iniciará el segundo semestre del año contra O'Higgins tras quedar eliminado de la Copa Libertadores.

El elenco argentino disputará el primer encuentro de la llave en condición de local, mientras que la definición de la serie se mudará a territorio trasandino una semana después. El debut oficial marcará además el estreno del nuevo cuerpo técnico tras la salida de Claudio Úbeda.

Días y horarios de Boca vs. O'Higgins

Partido de ida: jueves 23 de julio a las 21:30 en La Bombonera

Partido de vuelta: jueves 30 de julio a las 21:30 en estadio a definir, (Chile)

El panorama reglamentario y el futuro

La competencia continental se reanudará apenas cuatro días después de la finalización del Mundial programada para el 19 de julio. Esta situación podría condicionar la presencia del mediocampista Leandro Paredes si la Selección Argentina accede a las instancias definitivas.

El vencedor de esta llave eliminatoria ya tiene asegurado su rival para la próxima ronda de la Sudamericana: Deportes Recoleta espera en los octavos de final.