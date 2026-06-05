Salas no será tenido en cuenta en River

River no descansa en el parate entre el Torneo Apertura y el Clausura provocado por el Mundial y ya comenzó la reestructuración de su plantel de Primera División, así como también en la dirección deportiva.

El director deportivo Pablo Longoria pasó la escoba en el plantel profesional y le notificó a Maximiliano Salas que no será tenido en cuenta. El delantero curuzcuateño, figura en la lista de prescindibles junto al defensor Paulo Díaz y al mediocampista Giuliano Galoppo.

Además, no se descarta que también salgan el volante Kevin Castaño, el defensor Germán Pezzella, los enganches Juan Fernando Quintero y Kendry Páez e incluso el icónico guardameta Franco Armani.

Por otro lado, correrán desde atrás el defensor Fabricio Bustos y los ofensivos Santiago Lencina e Ian Subiabre, mientras que se esperan ofertas por el central Lautaro Rivero, el mediocampista Matías Galarza Fonda y el atacante Facundo Colidio.

Salas que no continuará en el club y deberá buscarse un nuevo destino en este mercado. La decisión se la notificó Pablo Longoria, el director deportivo, quien es el encargado por Di Carlo para comenzar con la depuración de un plantel y viene de confirmarle la misma noticia a Giuliano Galoppo recientemente.

Puertas adentro trabajan para que puedan llegar ofertas concretas por el delantero e, inicialmente, apuntan a que los ofrecimientos sean de Brasil y México. Claro está, las propuestas estarán muy lejos de ser los 8 millones de dólares que el Millonario terminó pagando a mediados del año pasado cuando pagó la cláusula de rescisión que tenía en Racing, será por mucho menos.

Como había prometido el presidente del club “Millonario”, Stefano Di Carlo, en días anteriores, River se encuentra de cara a una gran reestructuración para conformar un plantel renovado, que satisfaga los gustos del entrenador Eduardo “Chacho” Coudet y vuelva a ser campeón.

Sin títulos en los ocho meses que lleva como presidente (River no es campeón desde la Supercopa Argentina de marzo de 2024, con Martín Demichelis como entrenador) Di Carlo comenzó a encarar una renovación en todos los frentes.

Con un único refuerzo confirmado hasta el momento, el defensor campeón del Mundo Nicolás Otamendi, y la llegada del entrenador Ariel Broggi al cuerpo técnico, desde la dirigencia del club se decidió que Leonardo Ponzio deje el cargo de secretario técnico del club y pase a hacerse cargo del área de formación de futbolistas.

