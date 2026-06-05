“Toto” Gopar frente a la oportunidad de lograr un título internacional

Una velada con un título internacional en juego se vivirá este sábado en la ciudad de Corrientes. El local Francisco “Toto” Gopar y Pablo Gómez se enfrentarán por la corona Cono Sur de la AMB en categoría súper gallo de boxeo.

El estadio Gigante Box, ubicado sobre Felipe Cabral 2250, fue la sede elegida para una programación que dará inicio a las 18 con exhibiciones de escuelas de combate destinadas a jóvenes que aún no cuentan con licencia competitiva.

Más tarde se desarrollarán cinco peleas amateurs y, como cierre de la noche, llegará el combate principal entre Gopar, radicado en Corrientes hace muchos años, y el bonaerense Gómez, experimentado púgil que fue campeón argentino en dos oportunidades, campeón latino y sudamericano.

Entre los pergaminos de Gómez figura haberle ganado a Omar Narváez, en fallo dividido, y lograr de esa forma título latino gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Durante la jornada de este jueves se concretó el pesaje de la pelea. Los dos protagonistas dieron con le peso de la categoría y se mostraron en gran forma para un combate que les puede marcar un giro a sus carreras deportivas.

Gopar aseguró que llega al combate con tranquilidad gracias al trabajo realizado junto a su equipo.

El boxeador consideró que la velada representa un acontecimiento importante para el deporte local y sostuvo que, más allá de esta oportunidad personal, el crecimiento del boxeo en la provincia permitirá que otros jóvenes también puedan pelear por títulos importantes en el futuro.

Las entradas se venderán en el ingreso mismo del gimnasio, sede de la jornada.



