Boca Unidos visita a Defensores con una baja de último momento

Un juego clave afrontará este sábado Boca Unidos en la continuidad del torneo Federal A 2026. Desde las 15.30, en cancha de Chaco For Ever, visitará a Defensores de Puerto Vilelas con el arbitraje de Ramón Guaymas Torneo.

El encuentro corresponde a la 12º fecha, tercera de las revanchas, corresponde a la Zona 2 y estarán frente a a frente rivales que buscarán salir de los últimos lugares en las posiciones.

Mientras termina de definir su continuidad como entrenador principal, Alberto Boggio se mantiene como interino al frente del cuerpo técnico.

Para el cotejo en la capital chaqueña, el DT no podrá contar con los lesionados Martín Ojeda y Diego Sánchez Paredes, pero además, a último momento, se sumó a la lista Antonio Medina.

Ojeda, inflamación del tendón, y Medina, sobrecarga muscular, fueron titulares en el triunfo boquense frente a Mitre de Posadas, el pasado fin de semana.

Mientras que Sánchez Paredes, lesión de rodilla, había ingresado en lugar de Ojeda y también debió ser reemplazado.

En el lugar de Ojeda ingresaría al equipo Leandro Gómez de muy buena actuación durante los minutos que estuvo en cancha en el partido contra los misioneros.

La ausencia de Medina abre varios opciones. Que ingrese un delantero en su lugar o bien otro volante y de esta forma cambiaría el sistema táctico.

Por lo tanto habría nueve nombres seguros para la formación titular. En el arco se mantendrá Federico Quijano y en la defensa seguirán Julián Fuyana, Ataliva Schweizer, Lisando Ramírez y Alejandro Leani. En la zona de volantes mantendrán su lugar Elías González, Lautaro Ludueña y Gustavo Mbombaj.

Mientras que como delantero seguirá Lautaro Mendoza.

Boca Unidos, que todavía no pudo ganar como visitante en la temporada, acumula 12 puntos y marcha en la séptima ubicación. En tanto que su rival de turno, Defensores, que hace tres fechas no gana, tiene 10 y marcha octavo. El último es Sarmiento de Resistencia con 6.

Durante la primera rueda, en la capital correntina, Defensores de Puerto Vilelas venció a Boca Unidos 4 a 2.

Programación

La fecha 12 de la Zona 2 del Torneo Federal A contempla estos partidos:

Sábado 6

15.30 Defensores de Vilelas vs. Boca Unidos (Ramón Guaymas Torneo)

15.45 Mitre vs. Sarmiento de Resistencia (Mauricio Martín).

Domingo 7

16.30 San Martín vs. Tucumán Central (Guillermo González)

16.30 Sarmiento de La Banda vs. Sol de América (Maximiliano Silcan Jérez)

En al oportunidad quedará libre Juventud Antoniana.

Así se ubican

Cumplidas once fechas, las posiciones en la Zona 2 están de esta forma: Sol de América de Formosa 19 puntos, Mitre de Posadas 18, San Martín de Formosa 17, Juventud Antoniana de Salta 14, Tucumán Central 13, Sarmiento de La Banda y Boca Unidos 12, Defensores de Vilelas 10 y Sarmiento de Resistencia 6.