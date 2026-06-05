Scaloni fijó posiciones sobre los lesionados

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, aseguró este viernes, en la previa al encuentro del sábado con Honduras, que Lionel Messi evoluciona favorablemente de sus problemas físicos al igual que el resto de los lesionados, aunque aclaró que recién la semana próxima, luego del amistoso del martes contra Islandia, el cuerpo técnico definirá si habrá cambios o no en la lista para el Mundial 2026.

"Messi viene bien, ya no está totalmente diferenciado", expresó el DT y, sobre la evolución de aquellos jugadores que arrastran problemas físicos, alertó: "Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera. La próxima semana será clave para los lesionados".

Si bien este aviso, se supone, excede a la Pulga, lo cierto es que hay varios futbolistas tocados, como Nico González, Cuti Romero, Nico Paz, Dibu Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes y Julián Álvarez. "En principio va todo bien, pero veremos qué pasa cuando levantemos las cargas", expresó el santafesino y completó: "La semana que viene será importante para exigirlos (a los lesionados) y ver dónde estamos. Hasta ahora no los quisimos arriesgar".