Midón se despidió de República Checa y Zárate sigue en Brasil

Los tenistas correntinos tuvieron una jornada con suerte dispar dentro del circuito internacional. Lautaro Midón (foto) quedó eliminado en un challenger en República Checa, mientras que Carlos María Zárate avanzó a las semifinales de un M25 en Brasil después de los partidos disputados este viernes por la instancia de cuartos de final.

En su cruce de cuartos de final del Challenger de Prostejov, Midón (212º en laATP) perdió frente al español Nikolás Sánchez Izquierdo (235) por 7-6 (6), 3-6 y 3-6 que ahora por un lugar en la final se medirá contra el argentino Sebastián Báez, primer preclasificado.

El certamen que se juega sobre polvo de ladrillo había comenzado para Mdión con un triunfo frente al local Zdenek Kolar, mientras que después superó al argentino Genaro Olivieri.

Por su parte, Zárate (464º) avanzó a las semifinales del certamen M25 de Cuiabá, Brasil. El correntino de 21 años derrotó al local Gustavo Ribeiro de Almeida (878º) por 5-7, 6-1 y 6-2 luego de 2 horas y 15 minutos de juego.

Zárate enfrentará este viernes, en una de las semifinales al vencedor del partido entre el argentino Juan Manuel La Serna (288º), primer preclasificado, y el brasileño Nicolás Oliveira (1.030º).



