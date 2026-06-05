Choque correntino por la segunda fecha del Regional NEA

La segunda fecha del Regional NEA 2026 de rugby se jugará en forma completa este sábado. En uno de los duelos destacados, Aranduroga será local de San Patricio, mientras que Taraguy se presentará en Asunción para enfrentar a San José. Los tres equipos correntinos ganaron en la primera fecha que se jugó el 23 y 24 de mayo.

Desde las 16, con el arbitraje de Juan Zubieta, se dará el cruce entre Aranduroga y San Patricio. El equipo Cebra viene de conseguir un buen triunfo en la capital paraguaya frente a Curda, mientras que el Rojinegro viene de supera a Capri en un partido donde superó la barrera de los 100 puntos.

En tanto a partir de las 15, Taraguy se presentará en la capital paraguaya para enfrentar a San José con el arbitraje de César Medina. El Cuervo, que ganó el torneo Local de la Unión de Rugby del Nordeste, superó en la primera fecha del Regional a Aguará de Formosa, mientras que el elenco paraguayo, campeón de su país en el 2025, debutó con un triunfo sobre Regatas Resistencia.

Los otros tres partidos de la jornada sabatina se jugarán desde las 16. en Asunción, Curda será local de Curne con arbitraje de Adrián Bogado y los otros encuentrosserán en Resistencia: Regatas - Aguará y Sixty - Capri.

Cumplida una fecha, las posiciones del Regional están así: San Patricio, Taraguy y Curne 5 puntos, Aranduroga y San José 4, Regatas y Curda 1, Aguará, Sixty y Capri 0.