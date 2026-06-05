Claudio Úbeda habló por primera vez tras su salida de Boca: “No fue un fracaso”

Claudio Úbeda habló por primera vez tras su salida de Boca Juniors y defendió el trabajo realizado durante su ciclo. "Las condiciones en que pasó nos duelen, sabíamos que teníamos muchas posibilidades y condiciones para seguir avanzando", expresó en una entrevista con Radio La Red.

El entrenador reconoció que los resultados marcaron el desenlace de su etapa. "En el mundo Boca el resultado que se necesita permanentemente es ganar. Entendemos las reglas del juego y es lógico que se desencadene una situación así", afirmó.

Consultado sobre si deseaba seguir en el cargo, fue contundente: "Sí. Tenía el deseo de pertenecer a ese grupo, estar con los jugadores y la gente que rodea el Mundo Boca, y seguir evolucionando como equipo".

Úbeda también rechazó que su gestión pueda considerarse un fracaso. "No fue un fracaso: fracasar es no intentar y nosotros lo hicimos hasta el final", sostuvo. Además, recordó algunos resultados obtenidos durante su ciclo: "Ganamos los dos clásicos y estuvimos como 14 partidos sin perder. En Boca no alcanza solo con eso".

La relación con el plantel y la despedida

El DT destacó el vínculo que mantuvo con los futbolistas. "La relación con los jugadores fue extraordinaria durante todo el proceso: hubo un ida y vuelta muy bueno. Lo que hubo que resolver, lo hicimos de manera interna", explicó. También valoró el liderazgo de Leandro Paredes dentro del grupo.

Por otra parte, recordó su relación con Miguel Ángel Russo: "Cuando tuve que asumir fue un momento complejo, me generaba remordimiento. Pensaba que estaba ahí gracias a él y quería que estuviera al lado mío para agradecérselo", señaló.

Finalmente, contó cómo fue la reunión en la que le comunicaron que no continuaría en el club. "Fue una charla muy buena con Marcelo Delgado. Me dio los argumentos por los cuales entendía que no íbamos a seguir", relató. Y agregó: "Hubo un agradecimiento de su parte por todo el proceso sin conflictos internos, algo que no es fácil en el Mundo Boca".