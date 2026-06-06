Argentina se mide con Honduras en la previa mundialista

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con su par de Honduras, en el que será el primero de sus amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

Argentina, que es dirigida por Lionel Scaloni, llega a este encuentro en plena preparación para el Mundial, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el astro rosarino Lionel Messi, entre otros.

La “Albiceleste”, que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.

“Cuando uno enfrenta a una selección tiene que estar alerta, son los mejores de su país. Hace unos meses jugamos un amistoso en nuestro país que se nos complicó, cuando todos pensábamos que podíamos ganar con comodidad”, alertó Scaloni al hablar sobre el amistoso de este sábado.

Las dudas del DT para este partido siguen siendo las mismas: Giay o Capaldo en el lateral derecho, posición en la que Molina y Montiel evolucionan favorablemente de sus lesiones, y Simeone o el correntino López en el ataque, ocupando la posición de Álvarez.

Aunque había trascendido que los lesionados se quedarían en Kansas, donde Argentina tiene su búnker mundialista, eso no sucederá, ya que el plantel no regresará tras el partido a esa ciudad, sino que viajará directo a Alabama, donde el martes chocará con Islandia en su segundo y último amistoso, concretamente en Auburn, a las 22:00.

De cara al encuentro con Honduras, la primera prueba de la Scaloneta, habrá que seguir de cerca el pronóstico del clima, ya que anuncian tormentas eléctricas durante el sábado en Texas, un punto que podría suspender al menos momentáneamente el partido, siguiendo los estrictos protocolos de Estados Unidos.

Finalizado el partido con Islandia, Argentina sí volverá a Kansas City para enfocarse de lleno en el debut mundialista, el martes 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium de la mencionada ciudad (los otros partidos, con Austria y Jordania, serán en Dallas, pero después de cada uno la delegación volverá a su búnker).