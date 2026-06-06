Rodolfo "Vasco" Arruabarrena está cerca de ser el nuevo DT de Boca: qué detalles faltan

Boca está a un paso de confirmar a Rodolfo Arruabarrena como su nuevo director técnico. El "Vasco" ya dio el visto bueno a la propuesta de Juan Román Riquelme y solo restan acordar cuestiones económicas para oficializar su regreso.

La dirigencia encabezada por Riquelme avanzó en las negociaciones durante los últimos días. De no surgir inconvenientes, el vínculo sería por 18 meses y se extendería hasta finales de 2027.

La búsqueda del nuevo entrenador se aceleró tras la salida de Claudio Úbeda luego de la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aunque surgieron otros nombres como Néstor Lorenzo y el siempre mencionado Antonio Mohamed, la decisión de la conducción deportiva estuvo enfocada desde el inicio en el regreso del "Vasco".

Acuerdo avanzado

Arruabarrena mantiene una estrecha relación con Riquelme desde su etapa como futbolistas. Ese vínculo facilitó las conversaciones que hoy se encuentran en una instancia avanzada.

Según informó el periodista Tato Aguilera, el entrenador aceptó rápidamente la propuesta para volver al club donde se formó como jugador y también consiguió títulos desde el banco de suplentes. Las diferencias contractuales pendientes no representarían un obstáculo para concretar el acuerdo.

La intención es que el anuncio oficial se realice durante la próxima semana. Además, se espera que el técnico esté al frente del plantel antes del inicio de la pretemporada programada para el 18 de junio en Ezeiza.

Su anterior ciclo en el club

Arruabarrena dirigió a Boca entre 2014 y 2016, período en el que conquistó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina de 2015. En ese momento, su llegada se produjo luego de la salida de Carlos Bianchi.

Durante aquella etapa también atravesó momentos complejos, especialmente por las eliminaciones frente a River tanto en la Copa Sudamericana 2014 como en la Libertadores 2015. Finalmente dejó el cargo en 2016 tras un irregular comienzo de temporada.

Después de su salida del club, desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Dirigió en Qatar, Egipto y Arabia Saudita, además de conducir a la selección de Emiratos Árabes Unidos.