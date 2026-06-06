San Martín clasificó a la Copa Palacio

San Martín volvió a ganar y se aseguró un lugar en la Copa Palacio cuando queda una fecha para concluir la fase clasificatoria del torneo de pretemporada. El Rojinegro superó a Córdoba 74 a 70 y se mantiene al tope de las posiciones en el certamen de primera división en el básquetbol capitalino. Las otras tres plazas se definirán en la última fecha con cuatro equipos con posibilidades de clasificar.

La décima fecha que se jugó durante la presente semana, mostro la victoria de San Martín sobre Córdoba 74 a 70 para mantenerse como único líder y clasificar a la Copa Palacio.

El equipo que conduce técnicamente Gustavo Mascaró marcó la diferencia en el primer tiempo (se impuso 35 a 24) y después soportó la reacción de Córdoba para asegurar el triunfo. Franco Aguerre y Gonzalo Laphitzborde con 17 puntos cada uno, fueron los principales goleadores en el Rojinegro, mientras que Natalio Montti con 16 se destacó en el Rojo.

Los escoltas sacaron adelante sin problemas sus respectivos compromisos y quedaron cerca de asegurarse un lugar entre los cuatro mejores de la etapa clasificatoria. Regatas le ganó a Malvinas 1536 Viviendas 90 a 41 con Mathias Kisur como goleador con 21 puntos, en tanto que Colón hizo lo propio con Don Bosco 97 a 58 con Daniel Vivaldo con 19 puntos como máximo anotador.

Por su parte, Pingüinos superó a Sportivo 78 a 60 y en la última fecha definirá un lugar en la Copa Palacio frente a Regatas. Lucas Estigarribia con 23 puntos fue el goleador en la victoria de Pingüinos, mientras que Iván Bar Espinoza con 14 lo fue en Sportivo.

En tanto que Hércules triunfó sobre Juventus 70 a 56 después de un primer cuarto desfavorable (15 a 12). En el conjunto del barrio Libertad, se destacó Tobías Zambón con 17 puntos y en el "granate" lo hizo Juan Meza con 16.

Además, con 21 puntos de Lucas Monzón, El Tala le ganó a Alvear 91 a 68 .

Clasificados

Cuando resta una fecha para concluir la fase clasificatoria del torneo de Pretemporada, San Martín es el primer clasificado a la Copa Palacio. Para las otras tres plazas hay cuatro candidatos: Regatas, Colón, Córdoba y Pingüinos.

El equipo que no quede entre los cuatro mejores, se sumará a la Copa Fabián Sosa junto a Hércules, Alvear y El Tala.

El resto de los equipos concluir su participación en el certamen que sirve como preparación para el Oficial de primera división.

Así se ubican

Cumplidas 10 fechas del torneo Preparación, así quedaron las posiciones: San Martín 19 puntos, Regatas y Colón 18, Córdoba y Pingüinos 17, Hércules y Alvear 16, El Tala 14, Juventus y Sportivo 12, Don Bosco 11 y Malvinas 1536 Viviendas 10.

Lo que viene

La undécima fecha, última, del torneo de Pretemporada contempla estos partidos:

Pingüinos vs. Regatas

Don Bosco vs. Sportivo

Hércules vs. Colón

Córdoba vs. Juventus

Alvear vs. San Martín

1536 Viviendas vs. El Tala