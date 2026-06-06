Boca Unidos sufrió la “ley del ex” y perdió en su visita a Defensores de Vilelas

La famosa “ley del ex”, una regla no escrita del fútbol, se hizo presente en Resistencia y perjudicó a Boca Unidos que sigue sin ganar como visitante en la temporada y bajó al penúltimo lugar de la Zona 2 del Torneo Federal A.

Por la fecha 12, tercera de las revanchas, en el estadio Juan A. García de Chaco For Ever, Boca Unidos perdió frente a Defensores de Vilelas 2 a 0. Los dos goles, uno en cada tiempo, fueron autoría de Lautaro Larrasabal, delantero con pasado en la entidad correntina.

Boca Unidos volvió a mostrar grietas defensivas. Sufrió cuando lo atacaron por el sector izquierdo de su defensa y recibió dos goles de cabeza. En el ataque tuvo opciones para llegar al gol y terminó convirtiendo en figura a Leandro Ledesma.

Sobre el final del encuentro, el equipo correntino sufrió la expulsión, por doble amarilla, del defensor Ataliva Schweizer.

El partido de este sábado comenzó con buen ritmo y con dos equipos que salieron a buscar el arco de enfrente.

Boca Unidos tuvo su primer llegada con un remate de Lautaro Mendoza que exigió la primera intervención acertada de Ledesma, mientras que el local avisó con un remate apenas desviado de Maximiliano Acevedo, mientas que un cabezazo de Larrasabal que fue desviado al córner por Julián Fuyana.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos. El conjunto chaqueño presionó en la mitad de la cancha y recuperó la pelota. Facundo Fernández se proyectó con mucho espacio libre y envío el centro para que Larrasabal se anticipe a la salida de Federico Quijano y establezca, de cabeza, el 1 a 0.

De ahí hasta el final de la etapa, Defensores controló el partido y, con cada centro el área, generaba dudas en la defensa correntina.

En el inicio del segundo período, Mendoza hizo estrellar la pelota en el travesaña y en la contra nació el segundo gol de la tarde.

La defensa correntina pudo evitar la segunda caída de su arco y cedió un nuevo córner. Del tiro de esquina, otra vez Larrasabal ganó de cabeza y firmó su segundo gol personal.

Alberto Boggio movió el banco de relevos y el ingreso de Cristian Chávez le dio mayor profundidad al ataque correntino. Ledesma volvió a responder correctamente en dos oportunidades para mantener el cero en su arco y asegurar el triunfo de su equipo que superó en las posiciones a Boca Unidos.

En la próxima fecha (13), Boca Unidos será local de San Martín de Formosa.

Los titulares

Alberto Boggio, que será ratificado como entrenador de Boca Unidos (este sábado dirigió su segundo partido como interino), dispuso la siguiente formación titular para enfrentar a Defensores de Vilelas: Federico Quijano; Elías González, Julián Fuyana, Ataliva Schweizer y Lisando Ramírez; Leandro Gómez, Lautaro Ludueña, Tiago Villanueva y Gustavo Mbombaj; Agustín Alfano y Lautaro Mendoza.