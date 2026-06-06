Vilas quedó sexto en la clasificación en La Plata

Una jornada complicada tuvo el TC Pista Mouras e Iván Vilas en al autódromo Roberto Mouras de La Plata en el marco de la sexta fecha del campeonato.

Luego de la neblina matinal, se pudo concretar una sola tanda de entrenamiento y la clasificación para la serie del domingo.

La qualy quedó en poder de Bautista Roqueta, que se encuentra 5° en el campeonato y tripula un Dodge que prepara el Canning Motorsport. Mientras que Vilas, a bordo de una Dodge que prepara el Galarza Racing, terminó en el sexto lugar.

Roqueta, que por el momento no tiene victorias, demostró todo el potencial de su auto y marcó un tiempo de 1:27.124 para quedarse con su primera pole position en la temporada. Quien terminó por detrás de él fue Ignacio Quintana, con el Torino del Trotta Competición. Quien completó el podio fue el puntero del campeonato, Iñaki Arrías, con un Ford del Candela Competición.

La jornada se demoró en abrirse por la niebla. Los pilotos pudieron concretar una solta tanda de entrenamientos con dominio de Ignacio Quintana. Segundo se ubicó Roqueta y en el tercer lugar quedó Vilas.

En la clasificación, el goyano tuvo algunos problemas para controlar su auto y quedó relegado.

“No fue una buena qualy pero trabajaremos para revertirlo mañana desde el P6”, sostuvo en sus redes sociales con un video donde muestra parte de un giro en al autódromo platense.

De esta manera, el TC Pista Mouras completó la actividad que tenía pactada para ésta sexta fecha en el circuito de La Plata. Este domingo, a partir de las 14:15 horas y con la televisión de la TV Pública, se disputará la serie única que determinará las ubicaciones para el punto de largada de la final que está programada para las 15.30.