En cancha de Huracán se buscan los finalistas de la Copa de la Liga

La Copa dela Liga 2026, primer torneo de la temporada en el fútbol capitalino, determinará este domingo a sus dos finalistas en cancha de Huracán Corrientes.

La jornada se abrirá a las 14 con el encuentro que sostendrán Doctor Montaña e Independiente y a continuación se medirán Mandiyú y Huracán.

En el caso que un partido termine empatado, directamente se recurrirán a los tiros desde el punto del penal para determinar un ganador.

Los partidos de cuartos de final se jugaron durante la semana. La clasificación de los protagonistas de la primera semifinal fue diferente. Doctor Montaña eliminó Quilmes con tiros desde el punto de penal (6 a 5) después de empatar en 0 los 90 minutos, mientras que Independiente eliminó de manera contundente a Ferroviario 4 a 0.

En los octavos de final, Doctor Montaña dejó en el camino a Alumni 3 a 0 e Independiente eliminó a Mburucuyá 5 a 2.

La segunda semifinal tendrá protagonistas conocidos dado que ya se enfrentaron durante la etapa de grupos. Huracán y Mandiyú compartieron el Grupo B y los dos partidos quedaron en poder del Azulgrana: 4 a 1 y 3 a 2.

En los cuartos de final, Boca Unidos eliminó a Boca Unidos 5 a 4 en los penales después de igualar en 2, mientras que Mandiyú dejó en el camino a Curupay 2 a 0.

Previamente, en los cruces de octavos, el azulgrana venció a Sportivo 3 a 1 y el Albo hizo lo propio con Cambá Cuá 1 a 0.

El certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol y reunió a equipos de la Primera A y B es clasificatorio para el próximo torneo Provincial.