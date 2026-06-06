San Patricio ganó el duelo correntino y Taraguy se impuso en Paraguay

Se disputó de manera parcial la segunda fecha del Torneo Regional NEA 2026 de rugby con la victoria de San Patricio en su visita a Aranduroga y un amplio triunfo de Taraguy en Paraguay.

Curne perdió en Asunción y Aguará sorprendió a Regatas. La fecha se completará este domingo en Villa Fabiana, en la capital chaqueña.

Taraguy y San Patricio son los únicos equipos que lograron vencer en las dos fechas disputadas del Regional.

En el duelo entre equipos correntinos de la jornada sabatina, San Patricio reaccionó, después aguantó la remontada del rival y logró una buena victoria sobre Aranduroga 35 a 32.

El partido en cancha Cebra comenzó con dominio del local que se adelantó 10 a 0. Sobre el final de la etapa inicial, San Patricio mostró su contundencia para pasar a ganar 17 a 10.

La efectividad del elenco Rojinegro continuó en los 20 minutos iniciales del complemento para tomar una distancia de 22 puntos (32 a 10).

Luego llegó un buen pasaje del local que acortó la brecha pero no puso en peligro el triunfo de San Patricio.

Por su parte, Taraguy extendió su buen momento y le ganó como visitante a San José de Asunción 47 a 17. La resistencia del elenco paraguayo duró el primer tiempo, cuando el marcador ya favorecía al elenco cuervo pero por un ajustado 17 a 10.

Además, el actual campeón, Curne perdió en su presentación en la capital paraguaya. El elenco universitario cayó frente a Curda 19 a 13 y la sorpresa de la jornada sabatina la dio Aguará que le ganó como visitante a Regatas Resistencia 30 a 28.

La segunda fecha se completará este domingo con el encuentro que sostendrán desde las 16, con arbitraje de Rodrigo Sauco, en Villa Fabiana, Resistencia, Sixty y Capri.