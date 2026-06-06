Zárate busca su segundo título profesional

El joven tenista correntino, Carlos María Zárate (21 años), disputará este domingo la final del torneo M25 de Cuiabá, Brasil, y buscará su segunda consagración dentro del circuito profesional.

Zárate (464º en la ATP) venció este sábado al brasileño Nicolás Oliveira (1030º) por 6-4, 4-6 y 6-3 en un partido que se extendió durante 2 horas y 7 minutos.

Este domingo, en la final del certamen, el correntino enfrentará al vencedor del argentino Gonzalo Villanueva (369º) y del dominicano Nick Hardt (684º).

El certamen brasileño se juega sobre polvo de ladrillo, forma parte del Tour ITF y entrega puntos para el ránking internacional.

Durante el 2026, Zárate logró su primer título profesional. Lo hizo en otro M25 pero de Luján, Buenos Aires.

Monzón en Tucumán

El correntino Ignacio Monzón (702º) disputará desde este domingo la clasificación para del AAT Challenger IEB+ edición Tucumán, el sexto torneo del circuito en el país en lo que va de 2026, quinto organizado por la Asociación Argentina de Tenis.

En la cancha Nº 2 del Tucumán Lawn Tennis Club, Monzón, quinto preclasificado, enfrentará este domingo a Santiago Giamichelle (22 años y sin ránkig ATP) que recibió una invitación para disputar esta instancia.

Monzón, que viene de competir del M15 de Maringá, Brasil, y previamente lo hizo en el ATP Challenger 50 de Córdoba.

En el torneo tucumano también competirá el correntino Carlos María Zárate. En la primera ronda del cuadro principal tendrá como rival al argentino Juan Bautista Torres.