Las grandes veladas del Club Córdoba

Luego de que fueran desapareciendo destacados e históricos lugares del boxeo en Corrientes, como el famoso Colmado de Sevilla(ubicado donde hoy está el Correo Central, San Martín y San Juan), luego El Tala, el Club Sportivo, el Salón Monumental, comenzó a aparecer en el escenario pugilístico un estadio que con el correr del tiempo se convertiría en el emblema del boxeo en Corrientes: el Club Córdoba, teatro de las más grandes peleas de la época por donde desfilaron grandes figuras boxísticas, ídolos en su momento del boxeo argentino.

Desde la década del 70 y hasta el 85, que cerró sus puertas momentáneamente, el Club Córdoba creció aceleradamente como institución de la mano del boxeo. Gracias a esta disciplina, el club pasó a ser conocido en el orden nacional con mucho prestigio y por allí desfilaron las más destacadas figuras del boxeo nacional. De la mano de Eduardo Román, el alma mater de la actividad se fue consolidando al punto que le decían el Luna Park Correntino. Era común que todos los viernes se congregaran verdaderas multitudes, donde brillaban grandes figuras, entre ellas Ricardo Arce, que en 1979 se consagró campeón argentino de los medianos en el Luna Park.

Luego de que cerrara el Córdoba, el club Juventus tomó la posta y allí también se realizaron brillantes veladas. En 1995 el Club Córdoba volvió a abrir sus puertas al boxeo, pero sólo había actividad esporádicamente, sin continuidad, ya que económicamente costaba cada vez más armar un espectáculo de jerarquía y contaba con poco sponsors y apoyo. Entre las figuras que podemos recordar de esa etapa del Córdoba, con el peligro que algunas se escapen de los puños cerrados del recuerdo, ellos son Alberto "Yacaré" Pereira, Juan "Panterita" Núñez, Esteban "Porrita" Correa, Héctor "Pomelo" Centurión, Rómulo Ibarra, Demetrio "Ico" Ibarra, Buenaventura Ibarra, Reynaldo "Pan Quemado" Romero, Epifanio David Pavón, Juan Carlos "Espartaco" Galván, su hermano Eduardo "Gatiquita" Galván (ambos ya fallecidos), el peruano Juan "Bombón" Felipe (también fallecido), Carlos Chávez, Raúl Homero Cortés, Edgardo Núñez, Juan "Chichín" Báez, Carlos Piris, Ramón "Tortín" Benítez, Luis "Eléctrico" Barrios, Raúl "Pepino" Salinas, Oscar Campagna, Ricardo Arce, Horacio "Gato" Silva, Néstor "Guantín" Benítez, Luis Indio Silva, Alberto Almirón, Luis "Polvorita" Álvarez, José Giménez, Goma-Goma, entre tantos púgiles que desbordaban la cartelera de los viernes. Por allí desfilaron grandes figuras del boxeo y el deporte en general,políticos, periodistas y grandes figuras que se hacían presentes cuando había grandes veladas. No podemos olvidar a los árbitros que tenían la difícil tarea de controlar los combates, Luis "Pantera" Núñez, Antonio Beretta, Antonio Vallejos, José Salica y el experimentado Osvaldo Forti (ya fallecido). Todos conformaban un espectáculo que los viernes deleitaban a los aficionados. El afamado promotor "Tito" Lectoure estuvo también varias veces por Corrientes, en el club Córdoba.

Ya en la década del 90 hubo algunos boxeadores que se destacaron en el ámbito local e internacional como Néstor "Locomotora" Ojeda, Guillermo "Torito" Navarro (que luego salió campeón Mundo Latino, Jorge "Nocaut" Santana, Eduardo "Pamperito" Román, también campeón Mundo Latino, Esteban "Cañón" Fleitas, Andrés "Monito" Villafañe (ya fallecido). Un hombre que dejaba todo en cada pelea era Rómulo Ibarra, incansable batallador que llegó a estar 6° en el ranking argentino, capaz de agrandarse frente al más pintado. Le hizo gran pelea a Juan Martín "Látigo" Coggi cuando aún no era campeón mundial, empatándole.

Era muy requerido por los promotores porque siempre daba buenos espectáculos. La muerte lo sorprendió en un accidente ferroviario en Buenos Aires donde había ido a trabajar, cuando salía de sus actividades diarias, el 18 de mayo de 1988. Todos los que lo vimos pelear coincidimos que fue un auténtico peleador, un guerrero del ring, un auténtico peleador de sangre y garra. Hoy es un lindo recuerdo.