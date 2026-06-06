Argentina probó, sumó rodaje y le ganó a Honduras

Camino al Mundial 2026, Lionel Scaloni probó variantes y le sumó rodaje a la selección Argentina que venció a Honduras 2 a 0.

El encuentro de carácter amistoso se jugó en el Kyle Field de Texas y mostró en le segundo tiempo al correntino José Manuel López dentro del equipo albiceleste.

El delantero Lautaro Martínez abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo con una potente ejecución cruzada de penal.

La infracción que provocó el penal se dio cuando el defensor Meléndez bajó dentro del área a Nicolás Tagliafico después de un impresionante remate a colocar de Giovani Lo Celso que había dado en el travesaño.

En tanto que a los 8 minutos del segundo tiempo, Giuliano Simeone anotó el 2-0 para la Selección Argentina luego de ser asistido por Lautaro Martínez, quien lo dejó solo frente al arco con un tremendo taco.

El trámite del partido mostró dominante al equipo argentino que se adueñó de la pelota desde el minuto inical. Pese a tener el control territorial, le faltó precisión para llegar con mayor profundidad al área rival.

Lo mejor del equipo se dio en el inicio del segundo tiempo cuando Argentina hizo circular la pelota y aparecieron los espacios para llegar hasta el arco defendido por Edrick Menjívar.

Con las variantes el partido se desvirtuó pero sirvió para el debut de algunos juveniles en la selección albiceleste.

Para el penúltimo amistoso antes de la cita mundialista, Scaloni utilizó esta formación titular: Juan Musso; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Agustín Giay; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

Después ingresaron Rodrigo De Paul, Facundo Medina, Cristian Romero, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, José López, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.

El próximo martes 9, desde las 21.30, en el Jordan-Hare Stadium de la ciudad de Auburn, en el estado de Alabama (Estados Unidos), Argentina jugará su último amistoso de preparación frente a Islandia.

El vigente campeón del mundo iniciará la defensa de la corona el próximo martes 16 de junio desde las 22 (hora argentina) contra Argelia en el Kansas City Stadium. El lunes 22 chocará con Austria a partir de las 14:00 en el Dallas Stadium y terminará la primera fase el sábado 27 desde las 23 ante Jordania en el mismo recinto.