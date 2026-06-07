Colapinto quedó decimoquinto en el GP de Móncao

Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el Gran Premio de Mónaco, firmó su quinta victoria consecutiva y aumentó su ventaja como líder del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. Lewis Hamilton (Ferrari) e Isack Hadjar (Red Bull) completaron el podio. Mientras tanto, el argentino Franco Colapinto finalizó en la 15° posición con el Alpine.

La carrera comenzó con el sorpresivo abandono de Max Verstappen. El piloto de Red Bull no pudo seguir por problemas en su motor durante la largada y debió acercarse a los pits para guardar su auto. Quien si tuvo un gran arranque fue el joven italiano de Mercedes que mantuvo su posición conseguida en la clasificación del sábado.

Esta fecha continuaría con los abandonos de Valtteri Bottas (Cadillac) , Oliver Bearman (Haas) y Lando Norris (McLaren), todos por desperfectos mecánicos en sus monoplazas. Además, varios pilotos recibieron penalizaciones de cinco segundos por exceder los límites de velocidad en el pit lane, entre ellos Colapinto.

Cuando todo parecía terminar sin mayores complicaciones, en la vuelta 60 Lance Stroll golpeó el Aston Martin contra el muro en una de las curvas y debió salir el Safety Car hasta poder retirar el auto. La mayoría de los pilotos aprovecharon este momento para frenar a cambiar neumaticos.

Como si fuera poco, al reanudarse la carrera, Charles Leclerc se quedó sin frenos y chocó su Ferrari contra el muro convirtiéndse en el sexto en tener que abandonar la competencia en la vuelta 65 y pasar de estar en el podio a quedar 17°. Por este incidente se frenó la competencia con bandera roja para limpiar toda la zona.

Luego de alrededor de 20 minutos de parate, volvió la competencia y Antonelli, que relanzó perfecto, pudo mantenerse como líder sin mayores inconvenientes seguido por Hamilton. Aunque Pierre Gasly logró avanzar al tercer puesto, sus sanciones no cumplidas lo dejaron abajo del podio y subió el piloto de Red Bull, Hadjar.

Antonelli, que está primero en la lucha por el Campeonato de Pilotos, consiguió vencer por quinta carrera consecutiva y le sacó 68 puntos de distancia a su compañero George Russell, de olvidable fin de semana. Además, el mexicano Sergio Pérez sumó puntos por primera vez al terminar décimo.

La próxima fecha será en Barcelona, el domingo que viene.

Información de TyC Spors