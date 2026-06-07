Independiente es el primer finalista y deberá esperar para conocer su rival

La lluvia se hizo presente en la ciudad de Corrientes y obligó a la suspensión parcial de la jornada de semifinales de la Copa de la Liga 2026 en el fútbol capitalino.

La jornada de domingo en cancha de Huracán Corrientes comenzó con el triunfo y la clasificación a la final de Independiente del Barrio Unión que derrotó a Doctor Montaña 4 a 1. Desde la segunda etapa, la lluvia se hizo más fuerte y el campo de juego comenzó a sentir las consecuencias.

Después de varios minutos de deliberación y de inspección del terreno de juego, se decidió la postergación de la segunda semifinal prevista entre Mandiyú y Huracán.

"El partido correspondiente a la semifinal de la Copa de la Liga entre Huracán Ctes. y Mandiyú se disputará el martes 9 de junio a las 15 hs. en el estadio del club Huracán Ctes.", señala el comunicado que dio a conocer la Liga Correntina de Fútbol.

En la primera semifinal, Independiente se mostró contundente para quedarse con el triunfo. A los 6 minutos del primer tiempo, El Rojo se adelantó en el marcador por intermedio de Gabriel Acosta. En el complemento llegaron las otras conquistas. A los 8, aumentó la ventaja César Chávez. A los 34 Miguel Piñeyro puso el 3 a 0. El descuento llegó a los 39 a través de Alex Acuña, mientras que un minuto más tarde, Acosta marcó el segundo de su cuenta personal y el cuarto de su equipo.

El campo de juego del estadio de Huracán quedó maltrecho después del partido. En algunos sectores se acumuló agua y en otros el barro fue una constante. La terna arbitral y los capitanes de Mandiyú y Huracán ingresaron al campo de juego y lo inspeccionaron. En zona de vestuarios se tomó la determinación de postergar la segunda semifinal pese a que los equipos querían jugar este domingo.

En definitiva, el segundo finalista de la Copa de la Liga recién se conocerá el martes 9 cuando desde las 15, en cancha de Huracán Corrientes, se enfrenten el local y Mandidyú.