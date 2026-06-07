Vilas quedó cerca del podio en la sexta fecha del campeonato

Iñaki Arrías se vengó de lo sucedido en la serie única y en una linda largada ante Ignacio Quintana, el de Paraná lo aguantó, por afuera, durante todo el curvón y cuando se le presentó la oportunidad, se quedó con el primer lugar. A partir de allí fue todo para Arrías, que volvió a demostrar lo contundente que está el Ford N°145 para cruzar la bandera a cuadros y lograr la quinta victoria consecutiva en la temporada, en el marco de la fecha seis, en el circuito de La Plata.

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, el goyano Ignacio Vilas llegó cuarto en la final donde pudo progresar dos lugares. En la jornada del sábado el piloto del Dodge que prepara el Galarza Racing fue sexto en la clasificación y en la serie única del domingo mantuvo esa ubicación-

En la quinta vuelta, el Dodge de Damián Pérez perdió un neumático y fue necesario el ingreso del pace car para retirar el auto del piloto de José C. Paz. Quintana intentó arrebatarle el primer lugar a Arrías, pero nada pudo hacer, ante un Ford que demostró en todo momento muy buen ritmo.

Un misil el Ford de Arrías, que relegó al segundo lugar a Quintana, con el Torino del Trotta Competición, a una diferencia de 3.414 milésimas. En el último escalón del podio estuvo Ignacio Lovich, con el Dodge del Canning Motorsport, a una distancia de 7.663/1000.

Cuarta colocación para Ignacio Vilas (Dodge), 5° Bautista Roqueta (Dodge), 6° Leonardo Forte, que cambió el motor de su Ford luego de la serie, 7° Juan José Conde (Chevrolet), 8° Dante Rubiera Hainze (Ford) y 9° Pérez (Dodge).