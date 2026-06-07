Gopar se quedó con el título Cono Sur de la AMB

En un combate equilibrado y que se definió en las tarjetas, Francisco ·"Toto" Gopar se quedó con cinturón Cono Sur de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al superar a Pablo Ariel Gómez. El combate principal de la velada que se desarrolló en las instalaciones del Gigante Box, en la noche del sábado, se concretó en la categoría Super Gallos.

El fallo de la pelea fue dividido, lo que reflejó la paridad que hubo después de 10 rounds. José Golvano (98-92) y Gabriel Maciel (97-93) le dieron ganador a Gopar, mientras que Juan Cruz Fernández vio ganador a Gómez (96 a 94). La pelea contó con la supervisión de Hernán Salvo y Cristian Martínez fue el árbitro.

Luego de los primeros rounds que fueron de estudio, Gopar, radicado en Corrientes, pudo conectar mejores golpes que le permitieron marcar la diferencia en las tarjetas. Los mejor del boxeado local llegó sobre el cierre donde se mostró más entero frente a un rival que mostró su experiencia y entereza para llegar hasta el final.

Para Gopar fue una revancha dado que el año pasado perdió en su intento de lograr este cinturón frente al santiagueño Daniel Rosales por nocaut técnico en el tercer round. Ahora logró adueñarse del título vacante y se abren otras expectativas en su carrera deportiva.

Con la corona lograda el sábado, al boxeador radicado en Corrientes se le abre la posibilidades para combatir internacionalmente. Su próximo destino sería México con la intención de pelear por un nuevo título.