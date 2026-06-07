Zárate perdió la final en Brasil

El segundo título en el circuito profesional para el correntinos Carlos María Zárate deberá esperar. Este domingo, el jugador de 21 años perdió la final del M25 de Cuiabá, Brasil, frente al dominicano Nick Hardt por un doble 6-2.

Zárate (464º en el ránking de la ATP) tuvo problemas para mantener su servicio y, en los dos sets, rápidamente quedó en desventaja frene a Hardt (398º). El joven correntino perdió su saque en el primero y quinto game de cada set. Si bien tuvo 12 puntos de quiebre, apenas pudo concretar 1 (sexto game del segundo set) contra 5 de 7 de su rival.

En Brasil, Zárate tuvo una gran semana para llegar a su segunda final del año dentro del circuito profesional, sin embargo no pudo coronar con la victoria. En la primera ronda había superado a Ryan Dos Santos, después hizo lo propio con Kaue Noatto, Gustavo de Almeida y Nicolás Oliveira, todos tenistas locales.

Ahora Zárate se trasladará a San Miguel de Tucumán donde será parte del Challenger 50 de esa provincia que organiza la Asociación Argentina de Tenis (AAT). En la primera ronda, el correntino tendrá como rival a Juan Bautista Torres.

Por la clasificación del certamen tucumano, Ignacio Monzón (702º) perdió este domingo su cruce de primera ronda frente al también argentino Santiago Giamichelle por 7-6 (4), 1-6 y 7-5.

Monzón junto al chileno Nicolás Villalón intentará ingresar al cuadro principal de dobles cuando este lunes enfrente a la dupla compuesta por Ignacio Carou (Uruguay) y Luis Britto (Brasil).