Curiosidades mundialistas

Hazaña uruguaya

Un récord muy difícil de igualar y menos de superar es el que tiene el uruguayo José Leandro Andrade, que obtuvo dos torneos olímpicos y una Copa del Mundo. En efecto, Andrade ganó con la camiseta celeste los Juegos Olímpicos de París 1924 y Amsterdam 1928. Además consiguió la primera Copa del Mundo en el primer mundial disputado en Uruguay en 1930. Es toda una leyenda y hombre récord del fútbol mundial.

Húngaro multinacional

Hablando de récord, otro que será difícil de superar es el que tiene el húngaro Ladislao Kubala (foto), que actuó en tres seleccionados nacionales. Primero el de Hungría, su país, en el que nació en junio de 1927 y del que se escapó por razones políticas y luego jugó para Checoslovaquia y finalmente lo hizo para la selección de España. Pero también ostenta otro récord: cada uno de sus hijos nació en países distintos. También jugó en el Barcelona, donde fue ídolo y ganó cuatro torneos de liga, cinco Copas de España, dos de Feria y una Copa latina. Fue un verdadero hombre récord.

Primer penal errado

El italiano Antonio Cabrini tuvo el triste privilegio de ser el primer futbolista en desperdiciar un penal en una final de la Copa del Mundo en España 82, durante los 90 minutos reglamentarios, cuando Italia y Alemania dirimieron el título. Fue el 13 de julio de ese año en Madrid y el italiano desperdició el penal a los 22 minutos del primer tiempo, cuando todavía estaban 0-0. Pero luego Rossi, Tardelli y Altobelli anotaron para la Italia campeona, descontando Breitner para los alemanes.

Primer argentino expulsado

El primer futbolista argentino expulsado jugando para la selección en una Copa del Mundo, fue el tucumano Rafael Albretch, en el mundial de Inglaterra 1966, cuando nuestro representativo enfrentó a Alemania Federal. El partido finalizó igualado sin abrirse el marcador y la expulsión de Albretch inauguró el legajo negativo en la conducta de los jugadores argentinos. Días más tarde lo siguió Antonio Ubaldo Rattín jugando ante Inglaterara en una situación confusa que pasó a la historia, porque se acusó al argentino de haberse sentado en la alfombra roja de la reina, como señal de protesta.

Primera transmisión

El primer relato radiofónico en una Copa del Mundo, se realizó el domingo 13 de julio de 1930, en el Parque Central, en el partido que Estados Unidos venció a Bélgica por 3-0. La emisora oficial uruguaya Sodre, fue la encargada de la transmisión, estando los relatos a cargo de Emilio Elena y los comentarios de Ignacio Domínguez Riera. El estadio Centenario recién se pudo utilizar después de las primeras fechas, cuando fue puesto en condiciones de ser inaugurado con los partidos mundialistas. Es que venían en carrera contra el tiempo para terminar las obras.

Alemania-Francia, por penales

La primera vez que se definió un partido por la Copa del Mundo por penales, fue el 8 de julio de 1982, en semifinales, cuando igualaron 1-1 Alemania y Francia. Luego de jugar un alargue tras los 90' reglamentarios, el partido terminó 3-3 y debió recurrirse a los penales donde finalmente los alemanes ganaron 5-4. siendo el héroe el arquero alemán Schumacher, que detuvo dos tiros desde los 12 pasos. Pero el que marcó el primer gol de penal en una Copa del Mundo, fue el francés Alain Giresse, quedando así para siempre en la historia de los mundiales.

Francisco Villagrán

Especial para El Litoral