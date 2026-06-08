Regatas se quedó con la segunda etapa del Circuito Regional

El equipo del Club de Regatas Corrientes se quedó con la segunda etapa dela XV edición del Circuito Regional NEA de natación que se desarrolló en el natatorio de la entidad ubicada en el parque Mitre de la capital provincial.

Para esta nueva jornada se congregaron un total de 308 nadadores de toda la región provenientes de 15 clubes diferentes. Hubo 37 pruebas y se premiaron a todas las categorías, desde PreInfantil B hasta Mayores.

El elenco dueño de casa volvió a ser el mejor equipo en cuanto a la acumulación de puntos, quedándose con le etapa al acumular 946 unidades. En segundo lugar finalizó Natalú de Formosa con 566 y completó el podio el CEF N°6 de Oberá con 303.

En cuanto a las presencias, además de los tres primeros también estuvieron Regatas Resistencia, Capri de Posadas, Itatí y Náutico de Formosa, Reconquista Tenis Club, ACUAA de Curuzú Cuatiá, Dirección de Deportes de Apóstoles, 20 de Julio, JC Natación, Oberá Tenis Club, Escuela Mbiguá, Natación Aristóbulo del Valle y Gimnasio Delfina.

El evento se enmarcó en la segunda fecha de la competición más importante de la región, donde muchos nadadores buscan mejorar sus tiempos y también dejar marcas oficiales para diferentes clasificaciones, ya que el torneo está fiscalizado por la CADDA.

La tercera y anteúltima está prevista para el 22 de agosto.