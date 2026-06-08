Midón regresó a la Argentina para preparar su desembarco en Wimbledon

El tenista correntino Lautaro Midón (22 años) regresó al país para entrenar y prepara su segunda gira Europea que dará inicio con la clasificación de Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.

Midón comenzó la semana en el puesto 210º del ránking internacional, ubicación que le garantiza un lugar en la qualy de Wimbledon, el tradicional certamen de tenis que se juega sobre césped.

El correntino se encuentra en Buenos Aires donde entrenará durante dos semanas para preparar su desembarco en el tercer Grand Slam de la temporada donde disputará la qualy junto a otros siete argentinos: Francisco Comesaña, Federico Coria, Facundo Díaz Acosta, Federico Gómez, Alex Barrena, Juan Pablo Ficovich y Genaro Olivieri.

La competición clasificatoria de este año tendrá lugar del lunes 22 al jueves 25 de junio en el Centro Deportivo Comunitario de Roehampton. Se deberá ganar tres partidos para quedarse con una de las 16 plazas disponibles en el cuadro principal.

Luego de la presencia en Inglaterra, Midón viajará a Rumania para jugar dos challenger (uno de categoría 75 y otro 100). Después, la intención es poder estar presente en un ATP 250, todo dependerá de la lista de inscriptos.

El primer paso por Europa durante el 2026 para Midón comenzó en Portugal, Italia y Francia donde disputó la clasificación de Roland Garros. En tanto que cerró la gira en República Checa.

En un año de consolidación dentro del circuito internacional, Midón apunta a seguir mejorando en su juego y dentro del escalafón para poder estar presentes en torneos de mayor categoría (está muy cerca de conseguir un lugar en la clasificación del US Open).