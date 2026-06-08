Boca Unidos se rearma para cambiar el rumbo

Quedan seis fechas para concluir la primera etapa del Torneo Federal A 2026 y el panorama de Boca Unidos se presenta con dudas.

El Aurirrojo, que este fin de semana perdió frente a Defensores de Vilelas, marcha en el penúltimo lugar de la Zona 2 con 12 puntos, producto de 3 triunfos, 3 empates y 5 derrotas.

Está solamente por encima de Sarmiento de Resistencia (6) y a tres unidades de la zona de clasificación pero con varios equipos en el medio.

En el cuarto lugar aparece Sarmiento de La Banda (15), después están Juventud Antoniana de Salta (14), Tucumán Central (13) y Defensores de Vilelas (13).

De esta lista, solamente los salteños ya tuvieron fecha libre.

En el top 3 del grupo, están Mitre de Posadas con 21 puntos, San Martín de Formosa con 20 y Sol de América de Formosa con 19.

Para los próximos partidos fue ratificado Alberto Boggio como entrenador. Sumó como asistente a Emanuel Fernández y este miércoles se incorporará el preparador físico Lucas Córdoba.

Ausencias

El próximo domingo, Boca Unidos recibirá a San Martín con una nueva baja confirmada. La de Ataliva Schweizer que fue expulsado en Resistencia.

El partido contra Vilelas también dejó las lesiones de Cristián Chávez y Lucio Velazco, que habían ingresado en el segundo tiempo.

Además, en las últimas prácticas de la pasada semana, Antonio Medina sufrió una contractura y no pudo estar en la consideración del entrenador para visitar a Defensores. Mientras que Claudio Alonso quedó afuera de los convocados por presentar un cuadro febril en la noche previa al partido.

La lista de lesionados se agranda con la inclusión de Martín Ojeda y Diego Sánchez Paredes que se lastimaron en el triunfo contra Mitre en Corrientes. También están Yasir Olivares y Bryan Mendoza.

“Nos preocupa seguir perdiendo jugadores por lesiones y en consecuencia no tener todo el plantel a disposición para poder trabajar”, reconoció el DT aurirrojo.

Frente a esta panorama, Boggio tendrá que rearmar la formación titular para darle, principalmente, mayor solidez defensiva y contundencia en el ataque en la búsqueda de tres puntos vitales en la lucha por escalar posiciones.