Germán Gómez viajó a Brasil para disputar la VNL

El equipo argentino de voley ya se encuentra en Brasilia para jugar la VNL 2026 con una lista de 14 jugadores entre los cuales está el correntino Germán Gómez.

El debut en la Volleyball Nations League 2026 será este miércoles contra Serbia desde las 16:30 horas. Este partido marcará el inicio de la etapa oficial de la gestión de Horacio Dileo, el reemplazo de Marcelo Méndez. Además, este año Argentina se jugará la plaza olímpica en el Sudamericano. Luego de la serie de partidos en Brasil, Argentina se presentará en Polonia y Japón.

La lista de 14 jugadores que convocó Dileo, luego de trabajar con una veintena de nombres, tiene a los armadores Luciano De Cecco y Matías Sánchez, los puntas receptores Luciano Vicentín, Ian Martínez, Manuel Armoa, Tomás López, Ignacio Luengas y Fausto Díaz, el opuesto Germán Gómez y los centrales Nicolás Zerba, Martín Ramos, Joaquín Gallego y Gustavo Macien y el líbero será Franco Massimino.

El opuesto Pablo Kukartsev, se casó el fin de semana y tiene una licencia, y Agustín Loser el capitán que terminó de competir en Europa hace dos semanas, se van a sumar en el segundo weekend en Polonia. Al tiempo que el punta receptor Luciano Palonsky que sufrió de dolores de espaldas durante la temporada estuvo entrenando de manera diferenciada y también se sumará en el segundo weekend.

Argentina que jugó tres amistosos con Venezuela y el sábado se enfrentó a Bulgaria en Rosario, tiene la siguiente agenda en Brasilia: con Serbia el miércoles a 16:30 horas, luego sigue la competencia con Irán el viernes 12 a las 20:00, Bulgaria el sábado 13 a las 15:30 y contra Brasil el domingo 14 a las 18:00.

En los partidos amistosos, Gómez (que jugará su segunda VNL) tuvo buenas producciones, destacándose los 15 puntos que marcó en el triunfo contra Venezuela en el Parque Olímpico de Buenos Aires. En el encuentro contra Bulgaria, derrota albiceleste 3 a 1, Gómez marcó 8 puntos.