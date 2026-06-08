Scaloni confirmó la presencia del capitán en el amistoso ante Islandia

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa este lunes, previo al amistoso del martes contra Islandia y en la antesala al entrenamiento abierto del plantel, y confirmó que Lionel Messi sumará minutos después de haber comenzado la preparación de cara al Mundial de manera diferenciada. Además, reconoció que Leandro Paredes evoluciona bien y no descartó que en reemplazo de Leonardo Balerdi ingrese un futbolista que se desemepeñe en otro puesto.

Cómo están Paz, Montiel y Molina: "Los tres están disponibles para mañana, ya veremos la decisión de cuántos minutos en el lateral derecho tenemos abundancia ahora y podemos distribuir minutos. En cuanto al equipo, primero voy a hablar con los jugadores. Ayer casi no pudimos entrenar, fue corto y lo definiremos hoy".

El caso de Paredes y Julián Álvarez: "Juli está bien, es una cuestión de que se recupere al 100 por ciento. La molestia en el tobillo se le está yendo de a poco. En el caso de Leandro, creo que en unos días se va a poder reintegrar al grupo. Lo de él fue muscular, pero viene bien y seguro al final de la semana van a estar con el grupo".

Reemplazo de Balerdi: "No lo voy a decir después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles quien decidamos va a estar con nosotros. La posición del flaco, podemos estar cubiertos y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea, en base a cómo terminen mañana decidiremos pero no pasa del miércoles".

La incomodidad del partido con Islandia: "Quieras o no lo vas a jugar con los chicos que van al Mundial, me preocupa por todo lo que está pasando. Si no estaría el partido tendríamos más tranquilidad para preparar el de Argelia. Nunca pensás que vas a llegar con esta mala suerte que tenemos muchos chicos que no están al 100% y me preocupa poder terminar bien para llegar sin problemas".

Sobre los lesionados y cómo llegan: "Hoy la mayoría tiene el alta, después tenemos una semana para que se pongan lo mejor posible. Es muy difícil para todas las selecciones llegar al 100 por cien por la cantidad de partidos. Pero al verlos entrenar nosotros tenemos los datos y no nos van a poder mentir con el estado físico, por más de las ganas que ellos tengan de estar".

Con Información de TyC Sports

