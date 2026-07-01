Beltrán se hizo la revisión, firma contrato y se suma a la pretemporada de River

River aceleró las negociaciones con Fiorentina y abrochó el regreso de Lucas Beltrán, apenas tres años después de su partida. El delantero ya tiene todo acordado con el club y, tras los estudios médicos de rigor, firmará su contrato y se sumará este jueves a la pretemporada en Alicante.

El punta cordobés ya está en España para conocer a sus nuevos compañeros y cuerpo técnico. Después de algunas idas y vueltas, debidas sobre todo a su deseo de una nueva oportunidad en Europa, finalmente decidió que quería volver a vestir la camiseta del Millonario.

Su vuelta puede parecer prematura, ya que fue apenas a mediados de 2023 que se fue a la Serie A y apenas tiene 25 años. Sin embargo, luego de tres temporadas algo irregulares en las que le costó afianzarse como centrodelantero titular de Fiorentina y de Valencia, tendrá su tercer ciclo en el club de Núñez (entre 2021 y 2022 pasó una temporada a préstamo en Colón).

Los detalles de la vuelta de Beltrán a River

En un principio, se trata de un préstamo anual por 500 mil dólares con obligación de compra de 6,7 millones de euros por el 50% del pase de Beltrán.

Los objetivos que se plantearon como requisito para la adquisición de la ficha son cumplibles y la idea es que la transacción definitiva se lleve a cabo recién el año que viene.

TyC Sports