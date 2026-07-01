Quién es Drew Fischer, el polémico árbitro que dirigirá Argentina vs. Cabo Verde

La FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el árbitro del encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputará en Miami el próximo viernes a las 19.00. Al colegiado de 45 años, que ya dirigió a la Albiceleste en una oportunidad, se lo acusó de beneficiar a México en un partido de la CONCACAF Nations League 2023. Repasá sus antecedentes.

Nacido en la ciudad de Calgary, Fischer tiene una larga trayectoria en el fútbol norteamericano, ya que habitualmente está presente en los encuentros de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. En la liga que todos los fines de semana disfruta el fútbol de Lionel Messi ya lleva arbitrados 229 partidos y desde 2015 es internacional. De hecho, dirigió la victoria por 3 a 1 de Inter Miami sobre Vancouver Whitecaps, que le dio al equipo del astro argentino la primera liga de su historia.

Sin embargo, en 2023 tuvo un manchón en su currículum. En el partido de cuartos de final de la Concacaf Nations League entre México y Honduras, él se encontraba en el VAR y le avisó al salvadoreño Iván Barton que debía adicionar once minutos. "El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo Barton tenes que dar dos minutos más", declaró el juez principal tras el encuentro. ¿Qué pasó? El Tri empató el partido en el décimo minuto de adición y lo terminó ganando por penales.

Días más tarde aquella polémica quedó "tapada" ya que Fischer fue el árbitro de la final entre México y Estados Unidos que ganó el seleccionado estadounidense por 2 a 0.

A la Selección Argentina la dirigió una sola vez, en un amistoso previo a la Copa América 2024 disputado en Filadelfia. Los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron 1 a 0 a Ecuador con gol de Ángel Di María y comenzaron con el pie derecho la preparación hacia un torneo que un mes más tarde terminarían ganando.

En este Mundial, el primero de su carrera, lleva dirigidos dos partidos: la goleada por 3 a 0 de Francia ante Irak y el triunfo de Croacia por 2 a 1 frente a Ghana que le dio la clasificación a dieciseisavos de final al conjunto europeo.

Además, Fischer dirigió dos partidos del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos a mediados del año pasado. Impartió justicia en el batacazo de Botafogo ante Paris Saint-Germain y en el triunfo del Al-Ain de los Emiratos Árabes sobre el Wydad de Túnez.

TyC Sports