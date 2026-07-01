Marcelo Bielsa se despidió de Uruguay y aclaró su relación con los jugadores

Al retornar a Montevideo luego de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial, Marcelo Bielsa se despidió de su cargo en una conferencia de prensa en la que aclaró las internas con el plantel. El entrenador asumió la responsabilidad por los resultados y reveló que los futbolistas pidieron reducir las charlas pospartido.

Al iniciar su exposición, Bielsa reconoció la decepción por la campaña y admitió que el desenlace estuvo lejos de las expectativas. “Siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande, que era totalmente imprevisible que la posición final nuestra fuera la que fue”, expresó.

El entrenador fue autocrítico por la eliminación y consideró que no alcanzó a aprovechar el potencial del equipo. “Respecto de mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy clara que yo no puedo justificar la posición que obtuvimos”, afirmó.

Reuniones con los jugadores

Durante el Mundial trascendieron versiones sobre una reunión entre los referentes del plantel y el cuerpo técnico para modificar la forma de jugar y preparar el partido frente a España. Bielsa rechazó esa información y fue categórico al desmentirla.

“Respecto de cambiar la estrategia, la respuesta es negativa, eso no sucedió”, aseguró. Sin embargo, confirmó que sí existieron distintos encuentros para abordar otros aspectos de la preparación. Según explicó, los jugadores solicitaron entrenarse todos juntos (en lugar de dividirse en dos grupos) y reducir la duración de las prácticas teóricas.

Bielsa señaló que aceptó ambos pedidos al considerar que era importante atender las necesidades del plantel durante la competencia. También explicó que la reducción de las reuniones afectó principalmente los análisis posteriores a cada partido, una herramienta que consideraba útil para corregir errores y reforzar aspectos positivos.

Respecto a Federico Valverde, Bielsa desmintió cualquier problema con el centrocampista del Real Madrid, a quien dedicó agradecimientos y elogios por su compromiso y versatilidad táctica.

La despedida

En el cierre de la conferencia, el entrenador admitió que la eliminación representó un golpe personal por las expectativas que había depositado en el equipo. “Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice; por lo mal que terminó”, confesó.

Además, desvinculó a los futbolistas de las responsabilidades por el fracaso deportivo y destacó el compromiso que mostraron durante todo el proceso. “Los jugadores no hicieron nada que me haya impedido conducirlos”, concluyó.