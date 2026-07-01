GP de Gran Bretaña: días y horarios de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña, una nueva escala de la gira europea de la categoría. El piloto argentino buscará mejorar su rendimiento con Alpine luego de finalizar 15° en Austria, donde se impuso George Russell.

La actividad en el tradicional circuito de Silverstone marcará una nueva oportunidad para Colapinto, quien intentará acercarse a la zona de puntos en una fecha con formato sprint.

Cronograma en Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 8:30 a 9:30

Clasificación sprint: 12:30 a 13:15

Sábado 4 de julio

Carrera sprint: 8:00 a 9:00

Clasificación: 12:00 a 13:00

Domingo 5 de julio

Carrera: 11:00

Circuito de Silverstone

Silverstone es uno de los escenarios más tradicionales y veloces del calendario de la Fórmula 1. El trazado fue construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial y albergó el primer Gran Premio de la categoría, disputado el 13 de mayo de 1950.

El circuito tiene una extensión de 5,891 kilómetros y la carrera se desarrolla a lo largo de 52 vueltas, para completar una distancia total de 306,198 kilómetros. Cuenta con 18 curvas, con las históricas Maggotts, Becketts y Abbey, consideradas de las más exigentes del campeonato.