¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Automovilismo

GP de Gran Bretaña: días y horarios de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras finalizar 15° en Austria, el piloto de Alpine buscará sumar puntos en una nueva fecha que incluye carrera sprint.

Por El Litoral

Miércoles, 01 de julio de 2026 a las 09:03

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña, una nueva escala de la gira europea de la categoría. El piloto argentino buscará mejorar su rendimiento con Alpine luego de finalizar 15° en Austria, donde se impuso George Russell.

La actividad en el tradicional circuito de Silverstone marcará una nueva oportunidad para Colapinto, quien intentará acercarse a la zona de puntos en una fecha con formato sprint.

Cronograma en Gran Bretaña

Viernes 3 de julio

  • Práctica libre: 8:30 a 9:30
  • Clasificación sprint: 12:30 a 13:15

Sábado 4 de julio

  • Carrera sprint: 8:00 a 9:00
  • Clasificación: 12:00 a 13:00

Domingo 5 de julio

  • Carrera: 11:00

Circuito de Silverstone

Silverstone es uno de los escenarios más tradicionales y veloces del calendario de la Fórmula 1. El trazado fue construido sobre un antiguo aeródromo de la Segunda Guerra Mundial y albergó el primer Gran Premio de la categoría, disputado el 13 de mayo de 1950.

El circuito tiene una extensión de 5,891 kilómetros y la carrera se desarrolla a lo largo de 52 vueltas, para completar una distancia total de 306,198 kilómetros. Cuenta con 18 curvas, con las históricas Maggotts, Becketts y Abbey, consideradas de las más exigentes del campeonato.

 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias
PUBLICIDAD