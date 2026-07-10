España y Bélgica se enfrentan en busca de las semifinales: horario y formaciones

España y Bélgica se enfrentarán este viernes desde las 16 en Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en semis contra Francia, que superó ayer 2-0 a Marruecos.

El partido será dirigido por el árbitro inglés Michael Oliver desde las 16 en el Estado de Los Ángeles. Se transmitirá por DSports y Paramount Plus.

El camino de España

España comenzó el torneo con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero luego se recuperó y terminó como líder del Grupo H: venció 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay para asegurar su clasificación.

En los dieciseisavos de final, la Roja goleó 3-0 a Austria y después superó un duro cruce ante Portugal. Un gol de Mikel Merino sobre el final le dio el triunfo por 1-0 ante la selección de Cristiano Ronaldo.

El máximo goleador del equipo en esta Copa del Mundo es Mikel Oyarzabal, sin embargo, la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, todavía no encontró su mejor versión.

La probable formación: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte; Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

Cómo llega Bélgica

Bélgica tuvo una primera fase más complicada. Empató 1-1 con Egipto y 0-0 frente a Irán, aunque cerró la zona con una goleada 5-1 ante Nueva Zelanda que le permitió terminar en el primer puesto del Grupo G.

En los dieciseisavos sufrió ante Senegal, que llegó a estar 2-0 arriba. Sin embargo, Romelu Lukaku y Youri Tielemans marcaron para igualar, y el propio Tielemans convirtió de penal el 3-2 definitivo en el tiempo suplementario.

Los belgas cambiaron la imagen sufrida en octavos de final, cuando vencieron 4-1 a Estados Unidos y avanzaron en busca de repetir una actuación histórica como la del Mundial 2018, cuando alcanzaron las semifinales.

El posible once de Bélgica: Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.