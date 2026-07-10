Zárate es semifinalista en Jujuy

La jornada de viernes dejó como saldo un triunfo y una derrota para los tenistas correntinos que toman parte del circuito profesional. En San Salvador de Jujuy, Carlos María Zárate se clasificó para disputar la semifinal del M15, mientras que Lautaro Midón quedó eliminado en los cuartos de final del Challenger de Iasi, Rumania.

Zárate, 21 años y 412º en el ránking de la ATP, superó este viernes a Lorenzo Gagliardo (904º) 7-6 (7-3) y 7-6 (7-5) en uno de los cruces de cuartos de final en las canchas de polvo de ladrillo del Club Sociedad de Tiro, Gimnasia y Esgrima de San Salvador.

El encuentro se extendió durante 1 hora y 58 minutos. A lo largo del partido, solamente se quebraron una vez el servicio, durante el primer set, mientras que en el segundo, Zárate salvó dos puntos de ruptura y no hubo quiebres.

Las semifinales de este viernes darán inicio a las 10.30, en el segundo turno, Zárate, segundo preclasificado, se medirá frente a Thiago Cigarran (717º) que viene de eliminar al brasileño Enzo Kohlmann de Freitas (941º) por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-5).

El único antecedente entre los argentinos se dio en el 2024, en un M15 de Luján, Buenos Aires, donde se impuso Cigarran (26 años) por 6-2 y 6-1.

Derrota de Midón



La posibilidad de llegar a las semifinales del Challenger de Iasi, Rumania, quedó trunca para Lautaro Midón (230º). El tenista correntino de 22 años perdió este jueves frente al húngaro Zsombor Piros (169º) por 6-2 y 7-6 (7-3).

En el primer set, el correntino tuvo problemas para mantener su servicio y sufrió tres quiebres, si bien se quedó con uno del rival, la diferencia fue amplia. En el segundo, Midón no pudo aprovechar las dos oportunidades que tuvo de quiebre, mantuvo su servicio y forzó el tie break donde el húngaro se mostró con más solvencia.

En la continuidad de su segunda gira europea del 2026, Midón disputará la clasificación del ATP 250 de Bastad, Suecia.



