Los Pumas reciben a Gales en San Juan

Luego del traspié en la primera fecha del flamante Nations Championship ante Escocia en Córdoba (derrota 38-47), Los Pumas recibirán este sábado, desde las 15,30, a Gales en el estadio San Juan del Bicentenario, en la provincia de San Juan.

Este será la octava presentación oficial del seleccionado nacional en la ciudad, y la segunda vez que enfrenten a los galeses en dicho estadio; la última vez fue en 2018, donde los visitantes se quedaron con la victoria por 23-10.

Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional, dispuso 5 cambios en el XV inicial respecto al sábado pasado en Córdoba. Boris Wenger ingresa en lugar de Mayco Vivas, Tomás Rapetti por Pedro Delgado, Marcos Kremer por Pablo Matera, Justo Piccardo por Faustino Sánchez Valarolo y Bautista Delguy por Rodrigo Isgró.

Para destacar, Guido Petti jugará su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas.

Por su parte, en relación a la victoria frente a Fiji en el debut, Steve Tandy entrenador de Gales hará tres cambios en el XV inicial: James Botham, Sam Costelow y Ellis Mee ingresarán al equipo titular,



