El DT de Suiza descartó Johan Manzambi para enfrentar a la Argentina por el Mundial 2026

En la previa del cruce entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Murat Yakin descartó cualquier polémica vinculada a los arbitrajes y aseguró que la diferencia frente a la Albiceleste debe marcarse durante el partido. El entrenador respondió sobre las críticas que surgieron en torno a los fallos y además confirmó que no podrá contar con Johan Manzambi, su gran figura.

El seleccionado europeo llegará con una ausencia importante para el encuentro. Yakin confirmó que Johan Manzambi no logró recuperarse de la lesión que sufrió antes del duelo de octavos de final frente a Colombia y quedó descartado.

El técnico explicó la situación del juvenil: "No podrá jugar. lo hemos intentado todo, pero no ha sido posible. Está con bastante dolor. Es muy duro para nosotros porque venía con buena dinámica, lo estaba haciendo muy bien, pero no ha sido posible". El futbolista no volvió a entrenarse junto al resto del plantel desde que sufrió la molestia física.

Consultado acerca de un supuesto favoritismo hacia la Scaloneta, fue contundente: "Creo en general que se juegan partidos justos. Hoy en día se puede se puede controlar todo con la tecnología y el VAR. Argentina tiene un estilo de juego duro. Vuelve a mostrar su astucia en cada enfrentamiento. Juegan con mucha pasión y si no te le plantas es difícil ganarles", expresó. "No diría que haya pasado algo malo o negativo. No hay que resolver con palabras después del partido. Es en el tiempo del juego, en los 90 minutos cuando se tiene la oportunidad. Insultar después no tiene nada que ver", agregó.

El entrenador también respondió sobre la manera de neutralizar a Lionel Messi y destacó que el trabajo colectivo será la principal herramienta para intentar contenerlo. "Intentaremos hacerlo bien y mañana actuar en el campo como colectivo. Hay que intentar mantener la presión alta contra una Argentina que, siendo los actuales campeones del mundo, también intentará hacer el trabajo necesario en el campo. podemos hablar mucho, pero al final hay que demostrarlo en el campo y ya tenemos nuestras soluciones",concluyó.

TyC Sports