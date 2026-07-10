Se entregaron 54 certificados por la Diplomatura de Árbitros Federales en el NEA

Un total de 54 árbitros (33 varones y 21 mujeres) del nordeste argentino recibieron sus Certificados en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El acto se concretó en el marco del acuerdo que la AFA mantiene con distintas Universidades Nacionales del país -la UNNE entre ellas- para dictar en todo el territorio nacional esta Diplomatura Federal de Árbitros/as.

Las personas que concretaron el curso podrán dirigir torneos de Federaciones de Liga, el Consejo Federal y la AFA.

En agosto de 2025 y con la idea de forjar una nueva generación de jueces de campo de todo el país, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó hasta la capital correntina con la idea de acordar con la Universidad Nacional del Nordeste, los trayectos académicos necesarios que sirvan para dotar de conocimientos académicos de primer nivel a personas de todo el NEA interesadas en destacar en las ligas del interior del país y en las competencias más exigentes.

El acuerdo se suscribió en Corrientes con la presencia de autoridades provinciales, de la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) y la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Universidad Nacional del Nordeste -en la figura de su rector, Gerardo Omar Larroza-, buscando jerarquizar la función del árbitro en las ligas del interior y proyectar jueces al alto rendimiento con un enfoque académico.

El acto de entrega de certificados de la primera cohorte de Árbitros y Árbitras Federales del NEA se realizó el pasado lunes 6 de julio en el predio de la AFA denominado Lionel Andrés Messi, ubicado en Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

La entrega de los diplomas estuvo a cargo de representantes de UNNE, Director de la Diplomatura, licenciado Claudio Ferrari y Coordinadora, profesora Gabriela Ojeda junto a autoridades de la UADA, árbitro Juan Pablo Pompei y Sergio Pezzota y el coordinador Victor Rojas.

Cursado



La coordinadora por UNNE de la Diplomatura de Árbitros Federales, profesora Gabriela Ojeda detalló a UNNE Medios que el convenio que se firmó en agosto de 2025 entre la Universidad Nacional del Nordeste, la AFA, la UADA y FECOF se concretó con el objetivo de jerarquizar el arbitraje en el interior del país, permitiendo a los egresados dirigir en torneos de Federaciones de Liga, el Consejo Federal y la AFA”.

Esta formación albergó en esta primera cohorte a 92 alumnos de distintos puntos del norte del país, como ser Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán y Corrientes.

Esta formación AFA-UNNE se dictó entre octubre de 2025 y mayo del corriente 2026 en asociación con el Consejo Federal, la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Federación Correntina de Fútbol (Fecof).

Las clases presenciales se dictaron una vez al mes en el Campus Universitario (Deodoro Roca) de la UNNE de Corrientes Capital; las clases virtuales -con clases sincrónicas y asincrónicas- sumaron 200 horas reloj en total.