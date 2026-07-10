Mandiyú, Huracán y Ferroviario mandan en el Torneo Oficial de la A

Tres punteros tiene el Torneo Oficial de Primera División A en la Liga Correntina de Fútbol al disputarse este sábado la segunda fecha.

Mandiyú, Ferroviario y Huracán volvieron a ganar sus respectivos compromisos y están al frente de las posiciones con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Lipton, Mburucuyá, Sacachispas y Talleres consiguieron ganar por primera vez en el certamen 2026.

En el juego destacado de la jornada, Mandiyú venció al Deportivo Empedrado 2 a 1. El encuentro presentó le choque entre ganadores de la fecha inaugural, por lo tanto, el Albo se mantiene con puntaje ideal cumplidas dos fechas.

La apertura del marcador llegó a los 23 minutos de la etapa inicial con un gol de Mariano Giménez para Mandiyú definiendo por arriba del arquero rival.

En el segundo tiempo, a los 8 minutos, Alejandro López le dio la paridad transitoria a Empdrado. Mientras que a los 19, Barboza estableció el 2 a 1 final favorabla a Albo.

Ferroviario confirmó su buen inicio en el certamen y logró su segunda victoria. El conjunto verdolaga venció a Doctor Montaña 3 a 1 con los goles de Esteban Sánchez, Martín Kuchack y Maximiliano Arrieta. El tanto de Montaña fue autoría de Gustavo Fernández.

Una clara victoria consiguió Huracán Corrientes sobre Libertad 3 a 0 y también manda con puntaje perfecto en el certamen que organiza la Liga Correntina de Fútbol. Los goles fueron autoría de Gabriel Silva, Agustín Ojeda y Luca Brozzoni.

En tanto que con gol de Juan Barberán, Lipton venció a Boca Unidos 1 a 0 y logró su primera victoria en el certamen. Antes del inicio del cotejo en cancha de Libertad, el equipo boquense le realizó la calle de honor al elenco azul por su reciente consagración en el Torneo Provincial de Primera División.

Sacachispas consiguió su primer festejo del certamen y lo hizo a lo grande, con una goleada sobre Sportivo 4 a 1. Los goles del tricolor, lo hicieron Gonzalo Ramos, Almirón, Ariel Blanco y Armando Ojeda Aguilar.

En otro de los interesantes encuentros del sábado, Independiente del Barrio Unión y Cambá Cuá igualaron en 1 tanto. El gol para el último ganador de la Copa de la Liga lo marcó Román Patriccelli, mientras que para el rojo cambacuacero lo hizo Bruno Lezcano.

En condición de local, en el interior de la provincia, Mburucuyá superó a Curupay 1 a 0 con gol de Rubén Monzón.

Además, por la mínima ventaja, Talleres triunfó sobre Yaguareté para llegar a la línea de los cuatro puntos. El único gol del partido lo anotó Oscar Gutiérrez.

Así se ubican



Cumplidas dos fecha en la categoría superior del fútbol capitalino, las posiciones quedaron de esta manera: Mandiyú, Huracán y Ferroriario 6 puntos, Lipton, Talleres y Mburucuyá 4, Sportivo, Empedrado, Boca Unidos y Sacachispas 3, Cambá Cuá 2, Independiente 1, Dr. Montaña, Curupay, Libertad y Yaguareté 0.

Lo que viene



La tercera fecha del Torneo Oficial de Primera División A contempla estos encuentros:



Curupay vs. Sacachispas



Sportivo vs. Libertad



Huracán vs. Empedrado



Mandiyú vs. Talleres



Yaguareté vs. Independiente



Camba Cuá vs. Dr. Montaña



Ferroviario vs. Lipton



Boca Unidos vs. Mburucuyá.



