Taraguy recibe a San Patricio en el partido destacado del sábado

Este fin de semana se disputará la sexta fecha del Torneo Regional NEA de rugby con horario especial para el inicio de los encuentros. Con los equipos correntinos marcando el rumbo en la división superior, el líder Taraguy jugará el partido de la fecha ante San Patricio, el escolta Aranduroga recibirá a Regatas Resistencia, y CURDA de Asunción será local de Sixty buscando seguir en los puestos de arriba.

Transitando la mitad de la tabla, tanto CURNE como San José de Asunción buscarán la recuperación: los chaqueños en Monte Alto ante Aguará y los paraguayos frente a CAPRI en Asunción.

La actividad arrancará este sábado a las 14:15 con dos partidos en simultaneo: el único en Resistencia que lo tendrá a CURNE recibiendo a Aguará de Formosa con el arbitraje de Marcos Kulig, y Aranduroga, que viene de vencer como local a San José para mantener el segundo puesto, que será anfitrión de Regatas en su reducto de Santa Ana con el arbitraje de Juan Zubieta.

La jornada seguirá desde las 14:30 con el partido entre Taraguy y San Patricio, quienes protagonizarán el partido más importante de la fecha. Rodrigo Sauco fue designado como árbitro para el duelo entre el Cuervo, único invicto y líder del Regional, y el Rojinegro que ocupa el tercer lugar en las posiciones.

Por su parte, también desde las 14.30 y con arbitraje de César Medina, San José intentará retornar a la victoria frente a CAPRI en Paraguay. El elenco misionero es el único equipo que todavía no ganó en la competencia.

El cierre del sexto capítulo será el domingo 12 y estará a cargo de CURDA, que desde las 15 recibirá como local a Sixty en Asunción.

Programación



La sexta fecha del Regional Nea se jugará este fin de semana de acuerdo a este detalle:



Sábado 11: 14.15 Curne vs. Aguará (Marcos Kulig) y Aranduroga vs. Regatas (Juan Zubieta). 14.30 Taraguy vs. San Patricio (Rodrigo Sauco) y San José vs. Capri (César Medina).



Domingo 12: 15.00 Curda vs. Sixty (Sergio Alvarenga).

Así se ubican



Cumplidas cinco fechas del Regional NEA 2026, las posiciones están de esta manera: Taraguy 24 puntos, Aranduroga 20, San Patricio 17, Curda 14, Curne 12, Sixty 10, San José y Aguará 9, Regatas 6 y Capri 0.

Intermedia



La sexta fecha del Regional NEA en la categoría Intermedia se jugará en forma completa este sábado.

A las 12.30, Curne recibirá a Aguará, mientras que desde las 12.45 se medirán Taraguy - San Patricio y Aranduroga - Regatas. En la oportunidad quedarán libres Capri y Aguará, recordando que los equipos paraguayos no participan en esta categoría.

Los equipos correntinos también mandan en las posiciones. Taraguy es el líder con 15 puntos. Después se ubican San Patricio (13) y Aranduroga (13), Curne (12), Aguará (9) y Sixty (9), Regatas (5) y Capri (0).