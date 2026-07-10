El arquero de Marruecos habló de River y le dedicó un emotivo mensaje a Franco Armani

El arquero de Marruecos, Yassine Bono, volvió a hablar de River y reafirmó el deseo de jugar algún día en el club. Tras quedar eliminado del Mundial en cuartos de final frente a Francia, aprovechó una entrevista para dedicarle un mensaje a Franco Armani, quien deja el equipo de Núñez tras más de ocho años.

El marroquí aseguró que siente a River "como una familia" y explicó que siempre encontró afecto tanto de jugadores como exfutbolistas e hinchas. También expresó su apoyo para la selección dirigida por Lionel Scaloni: "amo a la Argentina y siempre voy a desearle lo mejor".

No obstante, Bono fue prudente al referirse a una posible llegada al conjunto millonario. "Es algo que no depende de mí porque al final yo tengo un contrato con otro club. River tiene dos arqueros que son muy buenos y ya está. Si en algún momento se puede dar estaría bien, y sino seguiré siendo un hincha más"

Reconocimiento para Armani

Durante la entrevista, Bono también tuvo palabras de reconocimiento para Franco Armani, quien dejará River para continuar su carrera en Atlético Nacional tras ocho años en la institución.

"Franco, te felicito mucho por toda tu trayectoria en River. Sinceramente, me emociona mucho hablar de vos porque viví momentos increíbles viéndote atajando en River", expresó.

El presente de Bono

Bono fue la figura de Marruecos en el último partido de la Copa del Mundo y, ahora debe volver al Al-Hilal, de Arabia Saudita, donde también es referente. El arquero tiene contrato vigente hasta junio de 2028, luego de llegar en 2023 por 23 millones de euros.